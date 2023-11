La première séance d’entrainement des Lions a enregistré la présence de 14 joueurs. Douze sont encore absents, dont Nampalys Mendy et Krépin Diatta incertains.

L’équipe nationale du Sénégal a démarré son regroupement en vue du match de la première journée de la poule B des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 contre le Soudan du Sud. Aliou Cissé a tenu sa première séance d’entrainement, hier après-midi, à l’annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Sur les 26 joueurs convoqués, seuls14 ont répondu présent. Il s’agit d’Abdoulaye Seck, Lamine Camara, Seny Dieng, Dion Lopy, Ismaël Jackobs, Pathé Ciss, Habib Diallo, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, Pape Matar Sarr, Édouard Mendy, Koulibaly, Sadio Mané, Gana Gueye et Abdou Diallo.

D’ailleurs, ce dernier a fait face à la presse, à la fin de la séance, indiquant que la ‘’séance de reprise s’est bien passée et les sensations sont bonnes’’. ‘’On a fait un peu de jeu avec ballon, un peu de possession de balle. C’était plutôt ludique et une répétition des gammes. On est dans une très bonne ambiance’’.

Selon l’ancien défenseur central du PSG, la victoire contre le Cameroun, en octobre dernier, a fait du bien à l’équipe. ‘’On est bien, on est confiant. Maintenant, on se prépare tranquillement pour gagner ces matchs qui sont importants pour le Mondial-2026’’.

À propos de la sanction de la Fifa imposant le huis clos pour le match Sénégal-Soudan du Sud, le défenseur des Lions a déclaré ne pas être au courant. Même s’il est surpris par la mesure, il ne semble pas regretter les faits incriminés. ‘’Il n’y a pas de regret, car le match contre l’Égypte était exceptionnel. On va faire avec’’.

Le Sénégal doit se rendre après à Lomé pour affronter le Togo (le 21 novembre), dans le cadre de la 2e journée de la poule B, où on trouve également la RD Congo, la Mauritanie et le Soudan. Pour Abdou Diallo, ‘’Ce serait dommage de ne pas être aux États-Unis, Mexique et Canada. C’est un objectif de se qualifier, il ne faut pas qu’on se loupe’’.

Le groupe devrait afficher complet durant les prochaines heures. Douze joueurs manquent à l’appel, dont Nampalys Mendy et Krépin Diatta incertains. Le milieu de terrain du Racing club de Lens n’a pas pris part à la victoire contre l’OM (1-0) pour cause de blessure. Il s’était pourtant ‘’normalement’ entrainé la veille de la rencontre. C’est après la séance, ont indiqué les médias français, que le joueur ‘’a demandé à voir le médecin du club pour une petite gêne au niveau de l’ischio. L’examen de ce dimanche matin a montré un grade 1 au niveau de la cuisse. Une blessure qui pourrait l’éloigner des terrains une dizaine de jours’’. Quant à Krépin, il a été contraint de sortir à la mi-temps, après avoir été touché au genou contre Le Havre (0-0).

Interrogé sur sa relégation sur le banc contre l’Algérie et le Cameroun, Abdou Diallo a évoqué la réalité de la concurrence dans l’équipe, mais dit être à la disposition du coach. ‘’Comme toute concurrence, ça ne fait pas plaisir forcément, mais je me bats et j’attends mon tour’’.

LOUIS GEORGES DIATTA