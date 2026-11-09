Le commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies (Unité 15) a procédé, le 6 novembre 2026, à l’interpellation d’un individu pour tentative de meurtre. Cette intervention, selon la police, fait suite à un appel reçu sur le numéro vert signalant une violente altercation en cours au sein d’une famille à Cambérène 2, au cours de laquelle l'un des protagonistes a fait usage d'une arme à feu, blessant une personne.

Le transport immédiat des enquêteurs sur les lieux a permis d'identifier la victime. Selon les premiers éléments recueillis, dans l’après-midi ce jour-là, un différend est survenu le mis en cause et le frère de la victime. L’individu voulait effectuer une transaction de Mobile Money dans une boutique située à Tilène. Après des échanges houleux, il a suivi son antagoniste jusqu’à son domicile familial à Cambérène. Là-bas, il lui a asséné un coup de poing au visage. Une bagarre s’en est suivie au cours de laquelle, le belliqueux a sorti une arme à feu. Il a mis en joue son adversaire et tiré à bout portant. Mais ce dernier a esquivé le coup de pistolet qui a atteint son frère, qui s'était interposé pour les séparer. La balle l’a atteint au niveau du biceps droit.

Prenant conscience de la gravité de son acte, l'individu a pris la fuite à bord de sa moto en direction de Keur Massar. La victime a été évacuée à l’hôpital après une prise en charge initiale par le personnel de garde du centre de santé Mame Abdou Aziz Dabakh des Parcelles Assainies. Les investigations ont conduit les éléments de la police jusqu'à Keur Massar APIX, où un transport sur place a permis d’identifier et d’interpeller le mis en cause. La perquisition de sa chambre a permis de découvrir et de saisir l'arme à feu qu'il a reconnu avoir utilisée pour commettre son acte. Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête.