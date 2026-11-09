Inquiets du décalage entre les promesses de 2024 et les difficultés quotidiennes des Sénégalais, Madana Kane, Cheikhou Omar Sy, Al Hassane Niang et Théodore Chérif Monteil sont intervenus ensemble ce dimanche 8 novembre 2026. Ils demandent aux dirigeants de sortir des querelles politiques pour se concentrer sur l'intérêt général et la gestion des finances publiques.

Qu'arrive-t-il lorsque la politique prend le dessus sur la gestion du pays ? C'est la question au cœur de la conférence de presse tenue ce dimanche 8 novembre 2026 par quatre personnalités politiques et observateurs de la vie publique : Madana Kane, Cheikhou Omar Sy, Al Hassane Niang et Théodore Chérif Monteil. Ensemble, ils ont partagé leur préoccupation face à la situation économique, sociale et institutionnelle du Sénégal, pointant du doigt un décalage de plus en plus visible entre les engagements pris en 2024 et la réalité vécue par la population.

Selon eux, les tensions quotidiennes entre les principaux responsables du même projet politique finissent par paralyser l'action de l'État. Cette instabilité entame non seulement la confiance des citoyens, mais aussi celle des partenaires internationaux. Le rejet de la loi de finances rectificative (LFR) 2026 par l'Assemblée nationale, le 3 novembre dernier, est venu concrétiser ces blocages au cœur des institutions.

Des leviers constitutionnels aux limites du dialogue

Pour Théodore Chérif Monteil, l'échec du vote de la loi de finances plonge le pays dans une impasse dont il sera difficile de sortir par de simples mécanismes juridiques. Passant en revue les options qui s'offrent à l'exécutif, l'analyste montre qu'aucune ne propose une issue satisfaisante.

La première possibilité serait d'exécuter le budget par décret après 72 jours. Mais cette démarche de secours restreint considérablement les marges de manœuvre du gouvernement : sans la validation du Parlement, l'État ne peut pas disposer de nouveaux crédits ni emprunter normalement. La seconde option s'appuie sur l'article 86 (alinéa 6) de la Constitution, qui permet au Premier ministre d'engager la responsabilité de son gouvernement sur un texte budgétaire. Une voie que Monteil estime risquée, car son articulation avec une possible motion de censure alimenterait de fortes controverses juridiques.

Enfin, le Président pourrait choisir de dissoudre l'Assemblée nationale en vertu de l'article 87. Une décision lourde de conséquences qui ajouterait, selon l'intervenant, une période d'incertitude politique dont le pays n'a pas besoin aujourd'hui. Regardant la situation avec lucidité, Théodore Chérif Monteil a résumé l'urgence du moment : « On est dans une situation de catastrophe ».

Pour lui, chercher une porte de sortie purement technique n'a pas de sens si les hommes politiques refusent de se parler. « Il n'y a pas de solution, sauf s'ils se réconcilient et décident de travailler ensemble ou de clarifier la situation politique », a-t-il prévenu.

Au-delà de leur diagnostic, Madana Kane, Cheikhou Omar Sy, Al Hassane Niang et Théodore Chérif Monteil ont formulé des demandes concrètes pour sortir de cette période d'incertitude. Ils réclament un bilan transparent et objectif des actions publiques menées depuis 2024, une clarification des engagements financiers de l'État et la mise en place d'un programme économique clair, assorti d'objectifs précis.

Ils demandent enfin à ce que l'Assemblée nationale examine les textes budgétaires en toute rigueur et que chaque institution reste dans le cadre de ses missions constitutionnelles.

MAMADOU DIOP