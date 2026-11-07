Trafic présumé de chanvre indien à Kaolack

Un homme soupçonné de détention et de trafic de chanvre indien a été interpellé à Kasnac, à Kaolack, par les policiers du commissariat d’arrondissement de Ndorong. L’opération a permis de saisir 3,7 kg de chanvre indien ainsi que quinze cornets, selon la police. L’intervention fait suite à un renseignement signalant l’existence d’un réseau de trafic sur l’axe reliant le garage Dakar au marché Occass.

Déployés sur place, les éléments de la Brigade de recherches ont mis en place une surveillance avant de repérer le suspect et de l’interpeller. Sa fouille a permis de découvrir quinze cornets de chanvre indien enveloppés dans du papier blanc.

Les enquêteurs ont ensuite perquisitionné sa chambre, où ils ont saisi cinq autres blocs de chanvre indien. Ils y ont également trouvé une sacoche contenant une somme d’argent dont le montant n’a pas été précisé, deux paires de ciseaux, un téléphone portable et une importante quantité de papier destiné, selon la police, au conditionnement des cornets. Les enquêteurs soupçonnent l’argent découvert de provenir de la vente de drogue. Le mis en cause a été placé en garde à vue et les produits saisis ont été mis sous scellés.