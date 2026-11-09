La visite du ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, au Sénégal, intervient, selon Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA), dans un contexte de reprise spectaculaire des arrivées aux îles Canaries et relance la coopération migratoire entre les deux pays. Pour l’organisme, une question demeure incontournable : après des années d’accords, de financements et de dispositifs sécuritaires, où sont les résultats durables ? « Les moyens mobilisés sont considérables : 500 000 euros annoncés pour la Marine nationale, 40 agents espagnols et plus de 300 policiers et gendarmes sénégalais formés.

Pourtant, les arrivées aux Canaries ont atteint 6 194 personnes en octobre 2026. À l’échelle de l’Espagne, les arrivées irrégulières atteignaient 32 942 personnes au 31 octobre, soit une hausse de 8,9 % sur un an. Ces chiffres interrogent l’efficacité durable d’une stratégie principalement orientée vers le contrôle des frontières. Ainsi, le renforcement du contrôle ne saurait donc, à lui seul, tenir lieu de politique migratoire efficace », souligne ADHA.

Qui prend acte des résultats annoncés par le CILMI et les BAOS : 6 662 personnes interpellées, 63 embarcations arraisonnées, 2 957 personnes accompagnées et 447 candidats sélectionnés pour des emplois saisonniers en Espagne au premier semestre 2025. « Mais combien ont effectivement accédé à un emploi ? Combien de projets financés sont toujours viables ? Quels résultats concrets pour les populations ? », s'interroge-t-elle, estimant que la sélection n’est pas le recrutement, que la formation n’est pas l’emploi et que le financement n’est pas la réinsertion.

...En effet, souligne ADHA, il est inacceptable de multiplier les engagements sans évaluer les précédents, car, à ses yeux, la gouvernance migratoire doit dépasser la seule logique des interceptions pour s’attaquer au chômage, à la précarité, au manque de perspectives et aux obstacles à la mobilité régulière, tout en garantissant les droits et la dignité des personnes migrantes.

Elle souhaite que soient examinés les accords, les financements, les stratégies nationales, le fonctionnement du CILMI et des BAOS ainsi que l’impact réel des politiques conduites. Dans la mesure où, le Sénégal ne doit pas devenir le simple rempart opérationnel de la politique européenne de contrôle des frontières. ADHA appelle à une coopération équilibrée, transparente et fondée sur la responsabilité partagée. « Empêcher une pirogue de partir peut éviter un naufrage ; cela ne supprime pas les raisons qui poussent ses passagers à prendre la mer. Pas de nouveaux engagements sans bilan des précédents. Pas de coopération durable sans redevabilité », proclame-t-elle.