Nominé pour le Ballon d’Or africain 2023, Pape Matar Sarr a séduit son entraineur Ange Postecoglou, qui ne cesse de lui tresser des lauriers. En conférence de presse hier, le coach de Tottenham a salué les qualités du Sénégalais et l’apport que ce dernier a dans l’entrejeu des Spurs depuis le début de la saison.

Pape Matar Sarr est en train de vivre un début de saison fabuleux avec Tottenham. Le jeune milieu de terrain de 21 ans enchaine les titularisations en Premier League (10 titularisations). Mieux, le champion d’Afrique n’en finit pas d’en mettre plein la vue à son coach, déjà fan de son ‘’grand talent’’. Cette saison surtout, Ange Postecoglou a fait tourner le Sénégalais dans toutes les positions de l’entrejeu des Spurs. Interrogé sur cette option, en conférence de presse ce jeudi, l’entraineur a surtout insisté sur la polyvalence du joueur.

‘’La bonne chose, c’est qu’il peut courir et jouer sur les trois postes (en 6, 8 et 10) à la fois’’, a-t-il expliqué. Ce qui est, a-t-il indiqué, une grande qualité à son âge. ‘’Je pense qu’avec Pape, si l’on considère son âge, c’est simplement sa capacité à relever le défi de jouer dans un rôle de milieu de terrain, en particulier pour nous quand il est assez multifonctionnel en termes de ce qu’on attend de lui. Il a cette grande capacité. Pour lui, c’est une grande force de simplement courir et fournir de l’énergie dans tous les domaines’’. Du coup, le technicien australien est heureux de l’avoir dans son équipe et de le voir ‘’courir partout’’. ‘’Je pense que le simple fait de l’avoir aide, parce que parfois il a joué en 6, parfois en 8, parfois en 10, parfois il est arrière et il fait tout cela avec facilité, ce qui n’est pas facile à faire, car cela nécessite un peu d’une vraie énergie et une très forte éthique de travail’’.

Un point positif pour la suite

Pape Matar Sarr peut prétendre à gagner beaucoup plus de place dans le dispositif de Postecoglou. Depuis la blessure de Rodrigo Bentancur, en février 2023, le milieu de terrain sénégalais l’a bien suppléé. Aligné dans l’entrejeu avec Yves Bissouma et James Maddison, l’ancien pensionnaire de Génération Foot a permis au coach de profiter de sa ‘’mobilité’’ et de sa capacité à ‘’couvrir les espaces’’. Cette saison, il a joué toutes les journées de Premier League comme titulaire, soit 10 rencontres, à une unité de nombre de matchs disputés l’exercice passé. Et les Spurs sont leader du championnat.

Avec le retour de Bentancur à la compétition, quel sort sera réservé à Pape Matar ? Compte tenu de son implication dans le jeu des Spurs, l’ancien Messin a une longueur d’avance sur l’Uruguayen resté près de neuf mois loin des pelouses.

En attendant que l’ex-joueur de Juventus retrouve toutes ses sensations, le coach devrait continuer à faire confiance à Sarr.

Du fait de son jeune âge et de son manque d’expérience, le natif de Thiès devrait, sauf surprise, tenir le rôle de doublure de l’Uruguayen. Postecoglou semble voir en Pape une valeur sûre pour l’avenir des Spurs. ‘’Je pense qu’au fur et à mesure qu’il gagnera en expérience, il affinera certains domaines de son jeu. Parfois, sa prise de décision est un peu précipitée, mais bon sang, vu où il en est dans sa carrière, ce qu’il nous apporte est énorme en ce moment’’.

LOUIS GEORGES DIATTA