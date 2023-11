Après un passage compliqué à Arsenal, Nicolas Pépé veut prendre un nouveau départ en Turquie. L’Ivoirien semble se plaire à Trabzonspor.

Où est passé Nicolas Pépé ? Ce joueur qui a fait chavirer la Ligue 1 sous le maillot du SCO d’Angers avant d’enchaîner les buts et d’exploser au LOSC. On se l’est souvent demandé depuis sa signature à Arsenal en 2019 pour 80 millions d’euros. Un transfert qu’il a porté comme un poids depuis son premier jour à Londres. Là-bas, les médias ont souvent rappelé que les Gunners avaient dépensé une fortune pour le recruter au cas où le joueur oublierait. Cela ne l’a pas forcément aidé, lui qui a vécu des moments compliqués outre-Manche.

En trois ans, il a joué 112 matches toutes compétitions confondues. Le temps d’inscrire 27 buts et de délivrer 21 assists. Un bilan qui n’a pas été suffisant aux yeux des pensionnaires de l’Emirates Stadium. Mikel Arteta ne comptait pas sur lui la saison dernière. Pour qu’il puisse se relancer et surtout retrouver la confiance et du temps de jeu, le natif de Mantes-la-Jolie a été envoyé en prêt du côté de Nice. Un super coup sur le papier pour les Aiglons. Mais le retour de Pépé dans notre chère Ligue 1 n’a malheureusement pas été couronné de succès.

Un nouveau départ à Trabzonspor

Apparu à 28 reprises (23 titularisations), il a marqué 8 buts. Mais sa saison s’est arrêtée le 20 avril dernier après une blessure. De retour à Arsenal, le joueur de 28 ans a été placé sur la liste des transferts. Les Gunners voulaient s’en débarrasser définitivement alors qu’il lui restait une année de contrat. Des prétendants se sont manifestés un peu partout, notamment en Espagne et en Turquie. Comme révélé sur notre site et confirmé par la suite, Trabzonspor a finalement obtenu les faveurs du joueur.

Après la résiliation de son bail à Londres, il a donc rejoint la Turquie. Attendu par de nombreux supporters, Pépé a été accueilli comme une rockstar. Beaucoup voulaient voir à l’œuvre le joueur qui a signé pour une année. Mais les fans ont dû patienter puisque le footballeur est arrivé blessé. Il a d’ailleurs manqué 42 jours de compétitions selon le site spécialisé transfermarkt. Remis sur pied, il a joué son premier match le 23 octobre dernier face à Alanyaspor (victoire 1 à 0). Il était entré en jeu 8 minutes. Un moment particulier pour le joueur dont la dernière apparition officielle remontait à 6 mois.

Des premiers pas attendus

Après une entrée en jeu face à KaragümrüK le 29 octobre (0-0, 22 minutes de jeu), il a enchaîné avec sa première titularisation. C’était le 4 novembre dernier face au leader invaincu Fenerbahçe. Sur le pré durant un peu plus d’une heure, l’Ivoirien a montré des choses intéressantes et a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs. Un but important puisque c’était celui de la victoire 3 à 2. Après la rencontre, le joueur s’est exprimé dans les colonnes de Fanatik. «C’est vrai que j’ai eu un peu de douleur cette semaine, mais nous l’avons résolu avec le staff technique et le staff médical.»

Puis il a ajouté : «nous sommes allés sur le terrain ce soir et avons obtenu les 3 points. Nous avons adoré nos fans. Nous étions très heureux. Je peux dire que nous avons remporté une grande victoire. Nous avons mis fin à 26 ans d’attente ici. Nous avons battu un adversaire qui était invaincu cette saison. Je peux aussi dire que cela a accru l’importance de notre prochain match (…) Bien sûr, c’était vraiment important de gagner et de marquer un but dans un grand match. Ce n’est que le début d’une longue saison. Ce soir, nous allons célébrer cette victoire. Nous allons en profiter et préparer le prochain match.»

L’Ivoirien a déjà conquis son équipe

De quoi redonner le sourire à Pépé, qui a joué la partie suivante en intégralité. C’était face à Konyaspor le 10 novembre (victoire 2-1). Cela ne lui était plus arrivé depuis le 8 avril dernier (Nice-PSG, 90 minutes). Heureux sur les terrains de Süper Lig, Nicolas Pépé prend ses marques et apporte son expérience à son équipe. D’ailleurs, il n’a pas connu la défaite depuis son retour. En effet, son équipe, troisième ex-aequo avec l’Adana Demirspor au championnat (22 points), a gagné trois matches et a concédé un nul. On ne peut pas parler d’effet Pépé. Mais sa présence semble faire du bien à ses partenaires. C’est ce que nous a confié Batista Mendy.

Arrivé également lors du mercato d’été, l’ancien joueur d’Angers nous a dit tout le bien qu’il pense de son coéquipier. «Ça se passe bien. Il revient bien de sa blessure et il est bien intégré dans le groupe. Il apporte de la percussion et en plus il fait les efforts défensifs. On voit qu’il est bien investi.» Bien dans ses crampons, l’ancien d’Arsenal semble s’épanouir en Turquie. Une bonne nouvelle pour son pays, la Côte d’Ivoire. Le joueur, dont la dernière cape remonte au 19 novembre 2022, soit il y a presque un an jour pour jour, garde la sélection et la CAN dans un coin de sa tête. Mais avant d’en arriver là, Nicolas Pépé a encore du chemin à parcourir pour retrouver sa meilleure version. Celle qui a fait craquer la L1 il y a quelques années.

FOOTMERCATO.NET