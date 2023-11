Le Sénégal va accueillir, ce dimanche 12 novembre, la Coupe de Développement Régional de triathlon dénommée ‘’2023 World Triathlon Development Regional Cup’’. La compétition va se tenir à Pointe Sarène, a informé un communiqué de la Fédération sénégalaise de triathlon (FSTri). Cette compétition est initiée par le World Triathlon, ‘’pour permettre aux athlètes des pays africains de gagner des points afin de pouvoir se qualifier aux Jeux olympiques et aux Championnats du monde de la discipline’’.

Six pays vont prendre part au tournoi : le Kenya, la Sierra Leone, la Guinée, le Bénin, la Centrafrique et le Sénégal, pays hôte. Juste avant le démarrage de la compétition, les 9 et 10 novembre, il est prévu un séminaire Level 1 officiel technique World Triathlon, animé par l’expert Dominique Frizza.

En vue de la Coupe d’Afrique de la discipline, les athlètes et les entraineurs devant y prendre part vont bénéficier d’un atelier de préparation, animé par Laurent Massias, DTN-adjoint de la Fédération française de triathlon. Par ailleurs, a indiqué le communiqué, les jeunes triathlètes africains, nés entre 2008 et 2011 et susceptibles de concourir aux JOJ de Dakar 2026, pourront prendre part au camp de développement dirigé par Laurent Massias, du 12 au 15 novembre.