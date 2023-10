Génération Foot, champion du Sénégal, et Teungueth FC, Vainqueur de la Coupe de la Ligue, s'affrontent, demain samedi, pour le retour du Trophée des champions, au stade Lat Dior de Thiès.

Avant l'entame du championnat, les amateurs du football local pourraient déjà se délecter de la finale du Trophée des champions entre Génération Foot et Teungueth FC. Au stade Lat Dior demain samedi, les deux clubs de Rufisque promettent d'offrir un beau spectacle pour donner le la de la saison 2023-2024. ‘’C'est le premier acte de la saison qui va débuter avec un beau derby entre le vainqueur du championnat et celui de la Coupe de la Ligue. C'est intéressant de commencer avec cette rencontre phare, pour que les amateurs sachent que le championnat revient en force. Nous les invitons tous à venir au stade pour célébrer le football sénégalais d'une manière générale. C'est le moment aussi de souligner que ce derby est placé uniquement sous le sceau de la sportivité, du fair-play’’, commente le directeur exécutif de la Ligue sénégalaise de football professionnel, Amsatou Fall. ‘’Rappelons que c'est un trophée qui marque son retour après quatre ans de diète, depuis le passage de la pandémie du Covid-19. Nous devons fêter ce match comme il se doit. Ainsi, nous comptons sur la partition des deux équipes qui, à coup sûr, rendront la fête très belle’’.

Les deux entraîneurs venus représenter leurs clubs respectifs, au-delà de l'enjeu, espèrent avant tout tenir en haleine les supporters et bien finir leur préparation avant l'entame de la saison. ‘’Ça sera un match passionnant, un derby avec un trophée important à la clé. Nous aimerions certes entamer cette nouvelle saison avec une victoire, mais c'est avant tout la célébration du football local, sans oublier que c'est tout le département de Rufisque qui est honoré à travers cette rencontre 100 % rufisquoise. Que le meilleur !’’, a soutenu l'entraîneur de TFC Cheikh Guèye. Son homologue, Balla Djiba, ne dit pas le contraire.

Selon lui, ce match servira aussi de ‘’répétition générale’’ avant le début effectif du championnat.

Les pratiques mystiques bannies

Le rendez-vous de Thiès sera l'occasion de primer les acteurs qui se sont illustrés la saison écoulée. ‘’Comme vous le savez, joueurs, coaches et managers ont marqué la dernière saison. Nous avons prévu de récompenser ceux d'entre eux qui ont plus participé à rehausser le niveau du championnat. Ainsi, les meilleurs joueurs, espoirs, entraîneurs, etc., seront tous primés ce samedi’’.

Lors de ce point de presse, M. Fall a aussi passé en revue les réformes que compte mettre en place la LSFP pour améliorer le championnat. ‘’Nous avons convenu d'apporter des nouveautés, sur plan juridique, du point de vue de l'organisation des matchs, sur le plan sécuritaire et surtout, nous avons longuement réfléchi sur comment éradiquer les pratiques mystiques dans les stades’’.

Ce dernier point, poursuit M. Fall, ‘’nous tient très à cœur, car c'est un phénomène qui ternit l'image de notre football. Sans oublier que ces pratiques occultes sont à l'origine de 80 % des scènes de violence avant, pendant et après les rencontres. Si les clubs ne peuvent pas s'abstenir de s'adonner à ce genre d'acte, qu'ils le fassent de façon directe et avant de regagner la zone de vérité. Après tout, ils peuvent nous faire l'économie de tout ce folklore. Quand les Anglais inventaient ce beau sport, il n'y avait pas de mysticisme".

MAMADOU DIOP