La 15ème édition de la Biennale de l'Art africain contemporain sera lancée ce lundi à l'ancien Palais de Justice situé au Cap Manuel (Dakar). La cérémonie sera présidée par le Professeur Aliou Sow, ministre de la Culture et du Patrimoine historique du Sénégal. À cette occasion, la sélection des artistes pour l'exposition officielle internationale, l'équipe curatoriale et la programmation culturelle seront révélées.

Sous le thème général de "The Wake" (L'Eveil le sillage), présenté par la directrice artistique Salimata Diop, la prochaine biennale de Dakar se tiendra du 16 mai au 16 juin 2024. Ce thème vise à établir un lien entre le passé et l'avenir en explorant les relations entre l'art, la société, les changements environnementaux et l'histoire, notamment dans le contexte de Dakar. Il positionne finalement les artistes comme des sentinelles d'un nouveau récit mondial.

"The Wake" évoque une transformation imminente, tant personnelle que sociale, écologique et économique, dans un monde confronté à des crises liées au changement climatique, aux mutations sociétales et aux préoccupations environnementales. Cela implique la nécessité d'un changement et l'éveil d'une génération à un écho puissant", explique-t-on dans un communiqué reçu à la rédaction.

BABACAR SY SEYE