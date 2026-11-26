Assurer la disponibilité des médicaments jusque dans les postes et centres de santé. C’est l’objectif de « Yeksi Naa », dont la version révisée a été lancée à Diamniadio. Selon le directeur général de la Sen-PNA, le Dr Karamba Diallo, cette révision tient compte des dysfonctionnements relevés lors de la première phase de mise en œuvre, entre 2016 et 2019, et des recommandations des acteurs de la chaîne d’approvisionnement.

Le premier changement concerne l’acheminement des produits de santé. Les agents des districts sanitaires prendront le relais des opérateurs privés pour livrer les postes et centres de santé à partir des dépôts de district. Ils s’appuieront sur les moyens logistiques de la Sen-PNA. Le financement du dispositif a également été revu.

La part des bénéfices issus de la vente de médicaments dans les structures de santé affectées à son fonctionnement passe de 25 % à 15 %. La Sen-PNA entend aussi associer les comités de développement sanitaire au suivi du dispositif pour en rendre la gestion plus transparente.

Le district sanitaire de Diamniadio couvre des zones urbaines, semi-rurales et rurales. Cette diversité, explique le Dr Diallo, permettra d’évaluer le fonctionnement du dispositif dans différents contextes et d’y apporter des ajustements avant de l’étendre à d’autres districts. La Sen-PNA attend également de cette relance qu’elle contribue à limiter le recours au marché illicite et l’usage de médicaments de qualité inférieure. Le Dr Diallo cite aussi parmi les objectifs le renforcement de la pharmacovigilance, un meilleur respect des protocoles de soins et la possibilité de prendre en charge, plus près de leur domicile, les patients suivis dans le cadre des programmes de santé prioritaires.