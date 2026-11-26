Des agents du service d’hygiène ont mené des contrôles au Garage Malien, à Mbao, dans la nuit du 24 novembre 2026. L’intervention s’inscrit dans l’opération « LOOY 2 », menée en coordination avec les sous-brigades de Pikine et de Guédiawaye pour prévenir les intoxications alimentaires. Le capitaine Idrissa Ndiaye, chef de la Brigade régionale d’hygiène de Dakar, s’est rendu à la sous-brigade de Mbao pour superviser les opérations sur le terrain.

Les agents ont concentré leurs contrôles sur le Garage Malien, un secteur où la vente de repas dans la rue est particulièrement active la nuit. Il s’agissait de repérer, chez les vendeurs, les pratiques susceptibles de présenter un risque pour les consommateurs.

Dans une note, la Brigade rappelle que les mauvaises conditions de conservation, le manque d’hygiène et le réchauffage insuffisant des plats cuisinés peuvent favoriser les toxi-infections alimentaires, notamment celles dues aux salmonelles. L’opération intervient après des épisodes d’intoxication alimentaire collective évoqués dans la note, qui ne précise pas où ils se sont produits. La Brigade régionale d’hygiène de Dakar annonce la poursuite des contrôles dans les zones ciblées.