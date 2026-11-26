Mardi dernier, 129 drapeaux orange ont été disposés au siège des Nations Unies, à New York. Chacun représentait une femme ou une fille tuée par son partenaire ou un membre de sa famille au cours d’une journée moyenne en 2025. Sur les 78 000 femmes et filles victimes d’un homicide intentionnel cette année-là, environ 47 000, soit six sur dix, ont été tuées dans ces circonstances, selon un rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et d’Onu Femmes.

L’Afrique enregistre le taux le plus élevé de féminicides commis dans la sphère conjugale ou familiale, avec 2,9 victimes pour 100 000 femmes. Elle est suivie des Amériques (1,4), de l’Océanie (1,1), de l’Asie (0,6) et de l’Europe (0,5). Entre 2010 et 2025, le taux d’homicides a diminué près de deux fois plus vite que celui des féminicides dans les Amériques.

En Europe, il a baissé une fois et demie plus vite. Monica Juma, directrice exécutive de l’ONUDC, met en cause les normes sociales et les défaillances des dispositifs de protection qui contribuent à banaliser les violences au sein des familles. Près d’une femme sur trois dans le monde, soit environ 840 millions de femmes et de filles, a subi des violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. D’après un second rapport d’ONU Femmes, fondé sur des données recueillies dans 54 pays, seules 23 % des victimes demandent de l’aide à leur famille, à leur entourage ou aux autorités.

La proportion est de 16 % en Asie, de 31 % en Afrique et de 40 % en Amérique latine et dans les Caraïbes. La crainte des représailles et le manque de confiance dans les institutions freinent les démarches. Pour certaines victimes, dénoncer leur agresseur peut aussi signifier risquer de perdre leur logement, leurs moyens de subsistance ou la garde de leurs enfants. Dans l’Union européenne, 64 % des victimes se confient à un proche, tandis que 14 % s’adressent à la police. Le signalement débouche rarement sur une condamnation. Selon le rapport, entre 63 % et 97 % des affaires signalées n’aboutissent à aucune condamnation.