Le président de la République a signé, le 24 novembre 2026, trois décrets portant sur des promotions et des nominations au sein des Forces armées. Les colonels Thierno Ndour et Abdou Rajack Ndiaye accèdent au grade de général de brigade, tandis que le général Amadou Makhtar Ndiaye prend la direction du Centre des hautes études de défense et de sécurité. Il succède au général de brigade Jean Diémé, qui sera admis dans la deuxième section, celle des officiers de réserve.

Jusqu’ici chef de la chaîne des ressources humaines de l’État-major général des armées, le colonel Thierno Ndour est promu au grade de général de brigade dans la première section, celle des officiers en activité, à compter du 3 décembre 2026. Né le 26 février 1967 à Thiès, il est nommé chef du cabinet militaire du ministre des Forces armées, en remplacement du général de brigade Amadou Makhtar Ndiaye.

Le médecin-colonel Abdou Razack Ndiaye, directeur du Service de santé des armées, est lui aussi promu au grade de général de brigade. Il est né le 18 mai 1968 à Dakar.