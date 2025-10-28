La situation d'Habib Beye sur le banc du Stade Rennais est plus que jamais précaire. Au lendemain d'une nouvelle défaite face à l'OGC Nice, en championnat, la pression des mauvais résultats a créé une véritable tempête médiatique et sportive autour de l'entraîneur. Malgré des entames plus qu'honorables la saison dernière, le moins que l'on puisse dire c'est que la suite reste compliquée pour le technicien sénégalais.

Nommé en janvier 2025 pour redresser la barre et sauver une saison mal engagée, Habib Beye avait d'abord réussi sa mission en assurant le maintien du club en Ligue 1. Fort de cette réussite, son contrat avait été prolongé jusqu'en 2026, avec pour objectif affiché une qualification européenne. Cependant, le début de la nouvelle saison est loin des attentes. Après neuf journées, le Stade Rennais se retrouve dans le ventre mou du classement, et les dernières performances, notamment la défaite à domicile contre Nice, ont exacerbé les doutes. Le bilan comptable est jugé insuffisant et le contenu des matchs ne satisfait plus les supporters, qui ont manifesté leur mécontentement.

Ce lundi, au lendemain de la défaite, l'avenir d'Habib Beye a été au cœur d'un véritable imbroglio. En effet plusieurs sources, notamment issues de la presse sportive, ont annoncé dans un premier temps le limogeage d'Habib Beye, affirmant qu'il avait été démis de ses fonctions. Dans le même temps, d'autres médias majeurs, comme L'Équipe et Ouest-France, ont démenti cette information, précisant que l'entraîneur avait rencontré sa direction et avait été maintenu en poste pour le prochain match.

La version la plus récente et la plus prudente indique qu'Habib Beye sera bien sur le banc pour le déplacement à Toulouse ce mercredi (pour la 10e journée de Ligue 1), mais avec une obligation de résultat impérative. L'ancien coach du Red Star est donc sur un siège éjectable. La rencontre contre Toulouse s'apparente à une finale pour son avenir à la tête de l'équipe bretonne. En conclusion, Habib Beye traverse la période la plus critique depuis son arrivée à Rennes. Il est maintenu sous haute surveillance pour le prochain match de championnat, mais son sort semble suspendu au résultat de cette rencontre décisive. Toujours est-il que le coach pourrait rapidement rebondir ailleurs, le Stade Rennais reste un bon tremplin pour aller ensuite offrir des services ailleurs.

Mamadou Diop