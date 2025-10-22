Connue pour son attachement à la pétanque, la vieille cité a accueilli, les 18 et 19 octobre derniers, la première édition de l’Open international de pétanque, organisée par le Ndawling Pétanque Club. L’événement a réuni les équipes nationales du Sénégal et de la Mauritanie, ainsi que plusieurs clubs venus de Saint-Louis et d’autres régions du pays.

Cette première édition de l’Open international de pétanque a été une réussite à la fois sportive et fraternelle, favorisant la promotion et l’intégration entre boulistes. Pour Birane Dièye, président du Ndawling Pétanque Club et initiateur du tournoi, l’objectif est de rassembler les joueurs, créer des liens solides entre eux et vulgariser la discipline.

Souhaitant attirer davantage de jeunes vers la pétanque, il a lancé un appel appuyé aux autorités locales pour la création d’espaces aménagés et de terrains praticables dans les quartiers.

« Cela permettrait de promouvoir la discipline et de donner aux jeunes la possibilité de s’y adonner dans de bonnes conditions », a plaidé M. Dièye, remerciant au passage les parrains et partenaires pour leur soutien.

Présent à Saint-Louis, Mamadou Falilou Diop, président de la Fédération sénégalaise des sports boules, a dressé un bilan positif de cette première édition. Il a salué le niveau technique élevé des boulistes et la bonne organisation du tournoi, avant d’annoncer que l’équipe nationale du Sénégal défendra son titre de champion d’Afrique de pétanque le 18 novembre prochain en Mauritanie.

Le président de la fédération a toutefois regretté la faible participation des filles, appelant à des actions concrètes pour encourager la pratique féminine de ce sport, avec un soutien accru des médias.

Le parrain du tournoi, Dr Cheikh Bâ, inspecteur au ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, a salué « une belle initiative qui prouve que lorsqu’on pense et qu’on agit, la réussite est au bout ». Il a insisté sur les valeurs que véhicule ce sport :

« La pétanque exige de la justesse, de l’adresse, de l’intelligence et de la tactique. Ces qualités méritent d’être valorisées et soutenues par les pouvoirs publics. C’est pourquoi je lance un appel à l’État pour un accompagnement durable des promoteurs de la discipline », a déclaré Dr Bâ.

Profitant de la tribune offerte, il a également regretté la situation actuelle du sport à Saint-Louis, estimant que les fils de la ville doivent s’unir pour redynamiser toutes les disciplines sportives, essentielles au développement de la jeunesse.

Adama SENE (SAINT-LOUIS)