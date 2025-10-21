‘’Le mouvement navétane est une école. On doit se former et se faire des amis. Raison pour laquelle nous devons cultiver le fair-play, la citoyenneté, mais aussi éveiller nos jeunes. Le seul hic est qu’il y a souvent des insanités dans les tribunes. La source des violences est les pratiques occultes dont je ferai mon combat l’année prochaine. C’est vraiment regrettable’’, a déclaré Daouda Gadj, président de l’ODCAV de Linguère, lors de la finale départementale devant la presse.

Ensuite, il a fait un plaidoyer pour une meilleure tenue des activités sportives. ‘’Au niveau de Dahra, nous avons des contraintes pendant l’hivernage mais aussi par rapport à l’ASC Dahra qui doit jouer en National 1. Il faudrait que ce championnat se fasse sur un terrain synthétique. Nous avons lancé un appel aux deux maires des deux communes pour que ces deux stades soient gazonnés. J’interpelle le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, afin qu’il soutienne la jeunesse du département de Linguère pour réhabiliter les stades’’, a-t-il lancé.

Daouda Gadj a enfin remercié le président du conseil départemental de Linguère d’avoir décaissé une enveloppe de 3 millions de francs pour la finale des catégories cadet et senior. Il a associé à ses remerciements le président de l’ONCAV Monsieur Amadou Kane et de l’ORCAV Cheikh Niang qui, dit-il, n’ont ménagé aucun effort pour la réussite de la finale.

Le parrain de la finale, Me Amadou Ka, a salué le fair-play dont ont fait preuve tous les acteurs. ‘’Dans un match, il y a un vainqueur et un vaincu. Mais le vainqueur de la finale, c’est le Jolof, c’est la jeunesse du département de Linguère’’, a renchéri le président du conseil départemental de Linguère. Sensible aux doléances de la jeunesse, il a ajouté : ‘’le conseil départemental a des moyens limités, mais je compte rapporter les doléances aux autorités compétentes pour que ce vœu soit réalisé et que ces deux stades soient gazonnés et réhabilités. J’appelle à zéro violence et zéro embarcation dans les stades’’.

Au stade Cheikh Tacko Coumbe de Linguère, la finale a opposé en catégorie cadet l’ASC Daggu Dan de Linguère à l’ASC Tim Timol de Dahra. L’ASC Daggu Dan a remporté la coupe par 3 buts à 2, tandis que la catégorie senior a vu s’affronter l’ASC Deggo de Linguère à l’ASC Diambar de Dahra. Face à une ASC Deggo résistante et pleine d’abnégation, l’ASC Diambar a perdu la finale devant par 2 buts à zéro.