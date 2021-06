Décidément, la route tue de plus en plus. Hier, le véhicule transportant le communicateur traditionnel Abdoulaye Mbaye Pekh et le marabout Modou Bara Dolly a fait un accident à Woudourou (région de Matam). Ils ont été évacués au district sanitaire le plus proche. Mbaye Pekh a été le plus éprouvé dans cet accident, puisqu’il s’en tire avec des blessures à la tête. Les autres occupants que sont Modou Bara Dolly, le chauffeur et le garde du corps semblent avoir plus de chance.

Le communicateur traditionnel, qui a été évacué en même temps que Modou Bara Dolly, rassure depuis Ourossogui sur son état de santé. ‘’On se porte bien, grâce à Dieu. Dieu nous a protégés. Tout va bien’’, a-t-il renseigné, joint par nos confrères de Leral.net. En fin mai, un accident du même type s’était produit. Trois agents de Leral, à savoir un journaliste, un technicien et le chauffeur, ont été emportés dans un accident de la route, le lundi 31 mai 2021. L’accident a été causé par un camion qui a fini sa folle course sur la voiture des agents de Leral. La voiture de l’équipe de reportage, qui avait devancé le cortège présidentiel resté à Tambacounda, a eu un choc frontal avec le camion.