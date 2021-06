Les populations frustrées du département de Saint-Louis ont mis à exécution leur menace de "mettre du sable" dans l'accueil du président Macky Sall, en arborant des brassards rouges. Les familles victimes de démolition au quartier Khar Yalla, dans le faubourg de Sor, ont remporté la palme du mécontentement par leur forte mobilisation à Ngallèle.

Malgré l'accueil populaire qui lui a été réservé, ce samedi, par ses partisans et sympathisants, dans le cadre de la tournée économique entreprise dans la zone Nord, le président Macky Sall et son cortège ont également essuyé des huées et ont vu rouge, dans le département de Saint-Louis. Les mécontents de certaines localités ont tenu coûte que coûte à montrer leur colère au chef de l'Etat.

A Mpal, des jeunes et quelques militants du Pastef ont arboré des brassards rouges pour dénoncer l'oubli volontaire dont est victime la cité religieuse de Mame Rawane Ngom. Selon les contestataires, le président Sall n'a pas respecté ses promesses électorales vis-à-vis de Mpal, dans le cadre de la modernisation des cités religieuses.

Toujours dans la même zone, à Rao, les populations qui réclament sa communalisation, se sont jointes aux producteurs d'oignons du Gandiol et des villages environnants, pour porter des brassards rouges et accrocher des sacs d'oignon vides, le long de l'itinéraire, pour exprimer la mévente de leurs productions et fustiger le manque d'accompagnement des institutions financières.

Mais le clou des manifestations a été noté sur l'axe cité Vauvert – Ngallèle, vers la sortie de l'aéroport Dakar-Bango, où les victimes des démolitions de Khar Yalla se sont mobilisées en masse pour crier leur ras-le-bol et exiger qu'on leur rende leurs parcelles.

D'ailleurs, n'eût été la vigilance des forces de l'ordre, on aurait assisté à de violents heurts, puisque de gros bras sortis de nulle part ont tenté de disperser les porteurs de brassards rouges et de pancartes hostiles au pouvoir.

Mais malgré les intimidations, les "trouble-fêtes" ont tenu jusqu'au passage du cortège présidentiel.

IBRAHIMA BOCAR SENE (SAINT-LOUIS)