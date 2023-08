Le Sénégal a perdu la finale de l’Afrobasket féminin 2023 face au Nigeria, par 84 à 74. Les D-Tigers ont conservé leur titre pour la quatrième fois d’affilée.

La reconquête du titre africain n’a pas pu se réaliser pour les Lionnes. Les filles de Moustapha Gaye ont chuté face à une équipe nigériane bien déterminée à rester sur le trône du basket féminin continental. Les D-Tigers ont remporté la finale, ce samedi, par 84 à 74. C’est la 4e finale perdue par le Sénégal face au Nigeria, après 2005, 2017 et 2019. Les Lionnes devront repasser pour savourer un 12e sacre.

Néanmoins, elles vont rentrer à la maison avec l’argent autour du cou. Le Mali également a eu son lot de consolation avec la médaille de bronze obtenue grâce à sa victoire (51-89) contre le Rwanda en match de classement, un peu plus tôt avant la finale.

La tâche n’a pas été facile pour Aya Traoré et sa bande qui ont eu du mal à entrer dans le match. Les Nigérianes ont très tôt contrôlé le jeu. Ce qui leur a permis de prendre très vite une bonne option. Dès le premier quart-temps, les filles de Rena Wakama ont mené au score avec neuf points d’écart (19-10). Ayant concédé beaucoup de rebonds défensifs et une certaine maladresse dans la raquette adverse, les Sénégalaises n’ont pas pu contenir l’offensive nigériane. A la mi-temps, le Nigeria s’est retrouvé avec une avance de 12 points (43-31).

Les Lionnes ont accusé un grand retard qu’elles vont s’efforcer de rattraper en seconde période. Les joueuses de Tapha se sont vaillamment battues. Elles ont pu corriger leur défense en étant plus combatives sur les rebonds et concédant moins de tirs. Ce qui leur a permis de remporter le 3e quart-temps (62-57) et réduire l’écart à cinq longueurs.

Cierra Dillard dans le 5 majeur

Le dernier acte s’annonçait alors serré. Les Sénégalaises ont continué à attaquer. Elles ont même talonné les Nigérianes à trois points. L’espoir était permis et le Sénégal pouvait entrevoir un 12e trophée.

Mais les Ladies Tigers n’ont pas douté, malgré la montée en puissance de l’adversaire. Sous l’impulsion d’Elisabeth Balogun, le Nigeria a repris les choses en main. Les Vert-Blanc ont dominé à nouveau les débats. Les D-Tigers ont continué à creuser l’écart au moment où les joueuses sénégalaises n’arrivaient plus à concrétiser les opportunités qui s’offraient à elles.

Avec dix points de retard, les carottes étaient presque cuites. Les Nigérianes n’avaient qu’à gérer leur avance pour composter leur victoire. Cette fois, les efforts de Cierra Dillard n’ont pas suffi à renverser la tendance. Avec son double-double, 19 points et 10 passes décisives, la meneuse n’a pas pu pousser les Lionnes à la victoire.

La Sénégalo-Américaine peut se consoler avec le titre de Meilleure meneuse et une place dans le 5 majeur de l’Afrobasket-2023, aux côtés de la Nigériane Amy Okonkwo désignée MVP du tournoi. Alors que l’Ougandaise Jane Otto est la Meilleure marqueuse (128 pts) et meilleure ailière, la Malienne Sika Koné, est élue Meilleure ailière forte. La Mozambicaine Tamara Seda est la Meilleure pivot. La Nigériane Taiwo Oluwayemisi est la Meilleure marqueuse à trois points.