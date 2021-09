Le Sénégal a battu le Mozambique, hier, en quarts de finale (74-46) pour se qualifier en demi-finales de l’Afrobasket féminin où les Lionnes rencontrent le Nigeria, tenant du titre, ce soir (19 h).

L’aventure continue pour l’équipe du Sénégal, à l’Afrobasket féminin 2021, à Yaoundé. Les Lionnes se sont qualifiées pour les demi-finales de la 25e édition de la Coupe d’Afrique des nations de basket féminin, en battant en quarts de finale, hier, le Mozambique sur le score de 74 à 46, soit 28 points d’écart. C’est le quatrième succès d’affilée des Sénégalaises sur les Mozambicaines en phase finale de l’Afrobasket. Elles avaient déjà pris le dessus sur elles en 2017 (en phase de poules 76-67 et en demi-finales 72-52) et en 2019, en demi-finales au Dakar Aréna de Diamniadio (60-57).

L’affiche Sénégal-Mozambique était l’un des chocs des quarts de finale, au vu de leur place dans le basket féminin africain ces dernières années. Le Mozambique s’est classé 4e, lors des deux précédents Afrobasket, et le Sénégal, nation la plus titrée et deux fois vice-champion d’affilée. Après la victoire du Sénégal à la Can à Dakar, en août 2019, les deux équipes se sont croisées, trois mois plus tard (novembre 2019) à Maputo, dans le cadre du tournoi pré-qualificatif aux JO-2020. Les Mozambicaines avaient pris leur revanche (56-49) sur les Sénégalaises.

Hier, les filles du coach Moustapha Gaye se devaient donc de prendre très au sérieux leur adversaire du jour. C’est ce qu’elles ont fait avec un début de partie bien soignée et une maitrise du jeu durant toute la rencontre. Dès les premiers instants du match, les Lionnes ont affiché du dévouement et de la solidité en défense. Ce qui a empêché les joueuses du coach Nasir de marquer durant les deux premières minutes. Celui-ci a été obligé de revoir sa stratégie. Le Sénégal a pris une avance de 7 points (20-13) à la fin du premier quart-temps. Cet avantage a permis aux Lionnes de prendre de l’ascendance psychologique sur les Mozambicaines. Elles ont maintenu la cadence et creusé l’écart à quinze unités à la pause (37-22).

C’est l’heure des anciennes

L’équipe du Sénégal est revenue des vestiaires plus libérée. Avec cette avance de quinze points, les Lionnes pouvaient dérouler tranquillement. Auteurs de prestations assez moyennes, les anciennes ont attendu les quarts de finale pour sortir les griffes. Avec Mame Marie des grands jours et Bintou Diémé aux manettes, les Mozambicaines n’ont vu que du feu. La capitaine du Sénégal a été très adroite, avec 17 points (meilleure marqueuse), 3 rebonds et 2 passes décisives, elle a la meilleure note de la rencontre (+23). Quant à Bintou (+18), elle a illuminé le jeu des Lionnes avec ses dribbles. Elle a marqué 10 points, dont un 100 % sur les tirs primés (2 sur 2) et 7 passes décisives. Oumoul Khaïry Sarr (+15, 8 points, 3 passes décisives) et Maïmouna Diarra (+11, 4 points, 3 rebonds) n’étaient pas en reste.

Au troisième quart-temps, le Sénégal a réussi à prendre le large. A la fin de l’avant-dernier acte, l’écart est déjà de vingt-trois points (61-38). Malgré les dernières tentatives de l’adversaire, la victoire sénégalaise était imparable. Le coach en a profité pour reposer ses cadres. Le dernier quart-temps a été joué quasiment par les novices qui ont fini le job en infligeant un 13-8 aux Mozambicaines.

Vaincre le signe indien face à l’ogre nigérian

Après cette belle victoire face au Mozambique, Moustapha Gaye et ses joueuses doivent vite reprendre leurs esprits et se concentrer sur le match de la demi-finale, ce soir (19 h). Ils auront en face un adversaire d’un autre calibre. Il s’agit du tenant du titre, le Nigeria, qui avait conservé son trophée en 2019 en battant (60-55) le Sénégal, à domicile. Mame Marie Sy et ses coéquipières ont rendez-vous avec l’exploit. Elles ont pour objectif de mettre fin à six ans d’hégémonie des D-Tigers. En quatre rencontres en phase finale de l’Afrobasket, depuis 2015, les Lionnes ont concédé autant de défaites. La dernière victoire sénégalaise face à la sélection nigérienne remonte à 2011, en demi-finales (89-63), au Mali où le Sénégal a perdu la finale contre l’Angola (62-54).

Les deux équipes sont invaincues depuis le début de la compétition, avec trois victoires chacune. Les Nigérianes ont dominé la poule B en battant successivement le Mozambique (67-50) et l’Angola (85-65). Elles se sont qualifiées en demi-finales en prenant le dessus sur la Côte d’Ivoire (72-56). Après une participation décevante aux JO-2020 (trois défaites en autant de sorties), les championnes d’Afrique se sont ressaisies et ont repris la dynamique victorieuse de ces deux dernières éditions de Coupe d’Afrique des nations, avec 13 victoires consécutives. Avec quelques nouveaux éléments, le Nigeria a gardé presque la même ossature et la même philosophie de jeu, avec beaucoup de défi physique en défense comme en attaque.

Pour sa part, le Sénégal, malgré un groupe rajeuni (avec six novices sur les 12 joueuses), a les arguments pour défier les D-Tigers. Le jeu des Lionnes s’est bonifié match après match. Avec trois succès en autant de sorties, l’équipe de Tapha Gaye a allié expérience et jeunesse. Durant ces trois matches, les Sénégalaises ont montré qu’elles savent marquer des points (252 points, contre 224 pour le Nigeria). Mais aussi défendre leur camp (140 points pris, 171 pour le Nigeria), comme en atteste leur prestation défensive face aux Mozambicaines qui ont n’ont pas pu atteindre la barre des 50 points, alors qu’elles étaient à 61 points de moyenne, en trois matches, avant de croiser le Sénégal.

L’autre affiche des demi-finales opposera le Cameroun, tombeur de l’Egypte (67-61), au Mali, vainqueur face à l’Angola (74-53).

Résultats Nigeria - Côte d’Ivoire 72-56 Sénégal - Mozambique 74-46 Cameroun - Egypte 67-61 Mali - Angola 74-53

LOUIS GEORGES DIATTA