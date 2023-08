Ça passe ou ça casse pour les Lionnes qui affrontent en match de qualification en quarts de finale l’Egypte, cet après-midi (13h), à Kigali. Les joueuses de Moustapha Gaye devront s’imposer pour atteindre le prochain tour de l’Afrobasket féminin 2023.

C’est le moment ou jamais pour l’équipe du Sénégal de se ressaisir pour poursuivre son séjour à Kigali. Essuyant deux défaites de suite, face à l’Ouganda (85-83) et au Mali (49-72), les Lionnes ont une seconde chance de décrocher le ticket qualificatif en quarts de finale de l’Afrobasket féminin 2023. Pour cela, elles doivent surmonter l’obstacle de l’Egypte en match de barrages, cet après (13h), pour rejoindre le Cameroun au prochain tour. Le Sénégal n’a jamais perdu face à l’Egypte en phase finale de l’Afrobasket féminin. Le plus gros écart entre les deux équipes est de 32 points (61-93), en 2017. Depuis, la marge entre les deux équipes s’est considérablement réduite. Lors de leur dernière confrontation, en 2021, les Lionnes ne se sont imposées que par 15 points (63-78).

Après un premier tour complétement raté, Aya Traoré et ses coéquipières devront changer de fusille d’épaule. Les protégées de Moustapha Gaye ont carrément déjoué en phase de poules. Incapables d’imposer leur jeu, elles ont été fébriles en défense et pas assez tranchantes en attaque. C’était le cas face à la défense en zone des Ougandaises. Contre les Maliennes, elles ont bien démarré, mais n’avaient pas su reproduire la même copie en seconde période. De quoi démotiver le sélectionneur national. ‘’On n’a pas les jambes et on n’a pas une personnalité collective pour gagner un match d’Afrobasket’’, a reconnu coach Tapha après la défaite devant le Mali.

A la limite, on croirait même que ce dernier n’y croit plus. ‘’Le constat est froid, c’est l’équipe du Sénégal n’est pas prête à aller plus que là. Je suis très inquiet sur l’état physique et mental de notre équipe.’’ Néanmoins, le directeur technique national ne compte pas se présenter devant l’Egypte en victime expiatoire et annonce la ‘’remobilisation’’. ‘’J’ai dit aux filles tout à l’heure de se préparer à jouer un huitième de final où si on ne gagne pas, on rentre à la maison.’’ Pour rester dans la course, l’entraineur aura besoin de la capitaine Aya Traoré et Cierra Janay Dillard pour mener la troupe. Ces deux joueuses ont su se mettre au-dessus de la mêlée. D’ailleurs la meneuse sénégalo-américaine est la 2e meilleure scoreuse (41 points, 20.5 par match) de la phase de poules, derrière l’Egyptienne, Nadine Mohamed (48 points, 24 par match).

Devant les Egyptiennes, les filles de Tapha Gaye devront relever leur niveau de jeu et faire mieux que leurs deux dernières sorties. Même si leurs adversaires du jour n’ont pas des atouts physiques à la hauteur des Maliennes ou des Ougandaises, elles ont une belle palette technique. Les Rouge-Blanc ont réalisé un meilleur pourcentage de tirs réussi 41%, contre 31% pour le Sénégal. Elles ont été meilleures que les Lionnes aussi bien sur les tirs primés (43% de réussite pour l’Egypte, contre 35,9 pour le Sénégal) que sur les tirs dans la raquette (34,1%, contre 27,1). Vainqueurs d’entrée face à la RD Congo (78-89), elles ont chuté ensuite devant les championnes en titre, le Nigeria (6-83). Avec Nadine Mohamed, meilleure marqueuse de la phase de poules (48 pts), et Meral Abdelgawad, meilleure passeuse (5 passes décisives par match), les Egyptiennes vont jouer à fond leurs cartes pour mettre fin l’hégémonie sénégalaise et se qualifier en quart de finale.

Programme 10h Angola - Guinée 13h Egypte - Sénégal 16h Mozambique - Côte d’Ivoire 19h Ouganda - RD Congo

LOUIS GEORGES DIATTA