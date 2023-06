L’équipe du Sénégal va jouer sa dernière rencontre de la saison contre le Brésil, en amical, ce soir (19 h) à Lisbonne. Ce match-test permettra à Aliou Cissé et ses hommes de se frotter au gratin du football mondial avant les vacances.

En cette fin de saison, les esprits sont aux bons plans de vacances pour les joueurs. En attendant, les Lions vont faire leur dernier devoir avant de profiter d’un long mois de congés. Les hommes d’Aliou Cissé ont un match de prestige à livrer contre le Brésil, ce soir (19 h) au stade José Alvalade de Lisbonne. Les deux équipes se retrouvent trois ans et huit mois après leur dernière rencontre amicale, le 10 octobre 2019. Elles s’étaient quittées sur un score nul (1-1), au National Stadium de Singapore. Les Auriverdes avaient ouvert le score dès la 9e mn par Roberto Firmino. Les Sénégalais avaient égalisé dans les arrêts de jeu de la première période, grâce à Famara Diédhiou (45e +1) sur penalty. Le Sénégal, avec un Sadio Mané intenable sur le côté gauche de l’attaque, avait tenu en échec la Seleçao. L’ancien attaquant de Liverpool avait même failli créer l’exploit dans les dernières minutes du match. Malheureusement, sa frappe soudaine et enroulée de l'extérieur de la surface s’était écrasée sur le poteau gauche d'Ederson (84e).

Au-delà du résultat, ce sera un test pour les Lions, une occasion de ‘’se jauger’’ à un grand du football mondial. ‘’L’objectif est que cette équipe du Sénégal soit au niveau de ce qui se fait de mieux dans le monde du football. Pour cela, il est impératif de toucher ces grandes équipes, les côtoyer et essayer d’exister face à elles’’, a expliqué le sélectionneur national à l’entame du stage de préparation du match contre le Bénin, à Diamniadio.

Pour sa part, le Brésil, avec son armada offensive, va tenter de s’offrir une seconde victoire face à une sélection africaine, après son large succès devant la Guinée (4-1), samedi dernier. Les coéquipiers de Vinicius Junior veulent redorer leur blason, après un début d’année mitigé ponctué par la perte de la première place du classement Fifa, relégués à la troisième position en mars par l’Argentine (1er) et la France (2e).

De plus, la Seleçao avait essuyé une défaite en amical contre le Maroc (2-1), le même mois.

Retour des cadres ou poursuite du turn-over

Le Sénégal a abordé cette fenêtre Fifa de juin en ayant déjà assuré sa qualification à la Can-2023 et la première place de la poule L. Ce qui a permis à l’entraineur d’envisager un turn-over pour ‘’donner la chance aux autres joueurs de pouvoir se montrer’’, a-t-il indiqué. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait lors du match nul face au Bénin (1-1), samedi dernier, où le onze de départ a été remanié à plus de 70 %.

Ainsi, Sény Dieng a retrouvé les cages. Son dernier match dans le but des Lions remonte au 27 septembre en amical contre l’Iran (1-1). On a pu noter aussi de nouvelles combinaisons comme la paire axiale inédite Abdoulaye Seck-Abdou Diallo, le trio du milieu Pathé Ciss-Pape Guèye-Krépin Diatta et en attaque Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson et Sadio Mané.

Pour cette rencontre contre le Brésil, Aliou Cissé va-t-il faire revenir les cadres ou continuer à faire tourner son effectif ? Lui seul détient la réponse !

Mais pour un test grandeur nature, il serait plus judicieux de mettre le meilleur onze de départ possible pour faire face à la Seleçao. Dans cette perspective, on devrait revoir le duo axial Kalidou Koulibaly-Abdou Diallo et le retour de Youssouf Sabaly à droite, à la place de Formose Mendy, qui a été assez bon face au Bénin, néanmoins. Au milieu de terrain, Idrissa Gana Guèye et Napamlys Mendy pourraient être associés à Pape Guèye pour un entrejeu à trois, si le 4-3-3 est maintenu. Le trio offensif, Sarr, Jackson, Mané, contre les Guépards, pourrait être reconduit.

LOUIS GEORGES DIATTA