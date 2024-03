Les députés de la XIVe Législature réunis en séance plénière, ce mardi 19 mars 2024 à l’Assemblée nationale, ont adopté sans débat et à l’unanimité une nouvelle proposition de loi qui abroge et remplace la loi n°59-035 du 30 décembre 1959 portant Règlement de la caisse de retraite des députés de la République. Sont éligibles à cette loi dénommée « loi Abdou Mbow » qui revalorise leurs pensions de retraite, les députés ayant siégé à l’hémicycle depuis 1959.

Le montant de la pension des députés à l’Assemblée nationale du Sénégal à la retraite va connaître une hausse. Réunis en plénière ce mardi 19 mars 2024, ils ont décidé d'appliquer la réforme des retraites aux députés en leur réajustant la pension pour corriger les injustices longuement subies et lutter contre leur précarité.

A cet effet, les députés ayant siégé à l’hémicycle depuis 1959, dont la plupart ne sont plus, vont voir leurs pensions de retraite moyennes revalorisées en vertu de la proposition de loi qui abroge et remplace la loi n°59-035 du 30 décembre 1959 portant Règlement de la caisse de retraite des députés de la République adoptée sans débat et à l’unanimité par les députés de la XIVe Législature. Cette loi dénommée «loi Abdou Mbow», du nom du président du groupe parlementaire de la majorité « Bennoo Bokk Yaakaar », constitue « une réforme importante qui permettra d’améliorer substantiellement la pension des députés ainsi que celle de réversion de leurs ayants droit, à l’instar de la législation de beaucoup de pays en la matière », souligne le rapport de l’inter-commission constituée par la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains et la Commission des finances et du contrôle budgétaire.

En outre, cette nouvelle loi va « principalement apporter des correctifs sur le cadre juridique régissant le régime de la pension des anciens députés, particulièrement le mode de calcul de la quotité et de la liquidation des pensions, en tenant compte des évolutions notées sur le montant des indemnités parlementaires ainsi que sur l’environnement socio- économique de notre pays». Pour son effectivité, cette doit encore être soumis à l’approbation du Président de la république pour sa promulgation suivie de sa publication au Journal officiel de la république du Sénégal (Jors). Toutefois, si on connait les personnes bénéficiaires, la date d’entrée en vigueur, les montants des cotisations et des pensions ainsi que leurs modalités de revalorisation ne sont pas précisées.

Malamine CISSE