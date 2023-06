Les manifestants sénégalais s’en prennent presque toujours à l’enseigne française Auchan. Pourtant, fait savoir Auchan dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’, il a versé, ‘’en 2022, aux titres des impôts, droits et taxes exigibles à l'État, 23 milliards F CFA.

Aujourd'hui, l'entreprise fournit du travail à 2 300 collaborateurs sénégalais, 600 fournisseurs sénégalais et plus d'un millier de prestataires sénégalais’’. Les premières attaques contre Auchan sont survenues en mars 2021. Dix-neuf magasins ont été pillés et saccagés. Pour autant, Auchan ‘’n'a mis aucun collaborateur au chômage technique.

Malheureusement, les magasins restent des cibles en 2023’’. Ainsi, lors des dernières manifestations notées en juin, ‘’sept magasins ont été attaqués et pillés, laissant les équipes desdits magasins sans lieu ni outil de travail. Au vu de la situation d'arrêt collectif et momentané de travail, plus de 300 collaborateurs risquent d'être mis au chômage technique jusqu'à nouvel ordre, conformément aux dispositions de l'article L65 du Code du travail’’.