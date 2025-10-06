Le Muay Thaï fait son chemin au Sénégal. Une association sénégalaise fait des pieds et des mains pour valoriser la boxe thaïlandaise dans ce pays. Des clubs sont en train d’être mis en place pour qu’il y ait assez de sportifs initiés.

Le Muay Thaï est une discipline martiale d’origine thaïlandaise. Elle englobe plusieurs styles traditionnels et martiaux. Les amoureux de cette discipline se battent pour qu’elle soit intégrée aux Jeux olympiques dès l’édition de 2028 qui se tiendra aux États-Unis, à Los Angeles. « Nous faisons la version sportive. Elle est aussi appelée l’art des huit points. Donc il y a huit surfaces de contact : les deux poings, les deux coudes, les deux genoux et les deux pieds. C’est pourquoi on appelle ça l’art des huit points », a expliqué le secrétaire général de l’Association sénégalaise de Muay Thaï, Abdou Karim Diop. Il souligne que ce sport est aussi une discipline martiale de la famille des pieds-poings.

Au Sénégal, des personnes tentent de développer l’art martial. Pendant une semaine, l’Association sénégalaise de Muay Thaï a fait le tour des clubs de Dakar (5) en compagnie de l’ambassade royale de Thaïlande. Les athlètes de ces clubs se sont entraînés avec d’autres invités. Des séances de démonstration ont été organisées. Pour le moment, il n’y a pas assez de personnes qui pratiquent le Muay Thaï au Sénégal, pour diverses raisons. « Déjà, on n’a pas beaucoup de clubs. Nous avons au total dix clubs au niveau national. Ce qui fait que ce n’est pas beaucoup. Et aussi, le nombre d’athlètes, qu’on appelle les Nak Muay, varie entre 100 et 150 pour l’ensemble », a expliqué Abdou Karim Diop. Et pour l’heure, elle dépend de la Fédération sénégalaise de boxe et disciplines associées.

Néanmoins, l’Association sénégalaise de Muay Thaï, créée en 2021, essaie tant bien que mal de faire la promotion de cette discipline. Elle veut que le Sénégal soit représenté en 2028. Et dès 2026, lors des JOJ au Sénégal, elle compte mettre le paquet dans la promotion du sport. « Nous avons deux, trois, quatre ans d’existence, et nous essayons d’ici 2026 de rendre cela beaucoup plus accessible. Parce que le problème, c’est l’accessibilité pour les Sénégalais. Il y a énormément de personnes qui nous demandent des informations pour pouvoir pratiquer la discipline, mais nous n’avons pas beaucoup de clubs », a soutenu M. Diop. Il y a aussi le manque d’équipements, ce qui fait que certaines personnes hésitent à pratiquer la discipline. Une collaboration avec l’ambassade royale de Thaïlande permet à l’association de tenir le coup. Au-delà de l’organisation de prestations et de l’acquisition de matériels, elle l’aide à participer à des compétitions au niveau international.

L’association sportive a participé à deux championnats d’Afrique (2021 et 2023) en Égypte. Elle a aussi pris part à un championnat du monde, mais sans athlète. Elle était présente sur place pour défendre la position du Muay Thaï Sénégal afin d’accéder à la Fédération internationale de Muay Thaï (IFMA).

La discipline est ouverte à tous ceux qui aiment faire du sport. « Nous avons des coaches qui ont déjà une certaine expérience dans différentes disciplines de sports de combat et d’armature. Donc, nous essayons de prendre ces coaches-là, de les former et de les encadrer pour qu’ils travaillent davantage avec leurs athlètes et pratiquants dans la voie du Muay Thaï », a soutenu Abdou Karim Diop. « Nous invitons tous les athlètes, tous les sportifs, même ceux qui ne font pas d’armatures et qui sont amoureux du sport. Nous les invitons à venir découvrir parce que c’est une discipline extraordinaire, vraiment belle. Côté technique et self-défense, c’est une discipline efficace. Et pour la santé, ça fait beaucoup de bien parce que ça nous permet de vraiment travailler », a-t-il ajouté. Ainsi, cela peut être bénéfique aux lutteurs. D’après Abdou Karim Diop, la plupart des champions qui évoluent au niveau des championnats internationaux des sports de combat (MMA, UFC, One Championship, etc.) ont une base technique en Muay Thaï.

BABACAR SY SEYE