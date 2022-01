Les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations 2021 se jouent, ce week-end. Le Sénégal se lance dans la course pour un des quatre tickets dans le carré d’as face à la Guinée Equatoriale, ce dimanche (19h), au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.

La Guinée Equatoriale est l’une des équipes surprises de cette 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations (Can). Inattendu à ce stade de la compétition, le Nzalang nacional a réussi un coup d’éclat, en sortant 2e de la poule de feu devant l’Algérie qu’elle a renversée (1-0) de façon spectaculaire. Les hommes de Juan Micha Obiang Bicogo ont réédité cet exploit en sortant le Mali en huitièmes de finale, à l’issue de la séance des tirs au but (0-0, 5 tab 6). Gonflés à bloc par ce parcours héroïque, les Equato-guinéens ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin. ‘’On ira jusqu’au bout. On va courir, transpirer du sang, s’il le faut. Quand on souffre, on souffre ensemble et quand on a l’opportunité de jouer, on joue ensemble.’’ Ces propos du milieu de terrain équato-guinéen, Frédérico Bikoro, reflètent les ambitions et l’état d’esprit de l’adversaire du Sénégal, ce dimanche. Même si les Lions partent favoris dans cette rencontre, ils devront batailler fort pour décrocher le ticket qualificatif.

Les deux équipes se sont rencontrées trois fois en match officiel. Leur dernière confrontation remonte aux éliminatoires de la Can 2019. Le Sénégal s’était imposé à l’aller (3-0) et au retour (0-1). Mais leur premier face-à-face ne s’était pas bien passé pour les Lions. Car, la Guinée Equatoriale, pays co-organisateur de la Can 2012 avec le Gabon, avait pris le dessus (2-1) sur la bande à Demba Ba. Cette défaite avait contribué à la débâcle de Bata (élimination au premier tour après 3 défaites contre la Zambie, la Guinée Equatoriale et la Lybie sur le même score, 2-1). La bande à Sadio Mané devra donc se préparer à un véritable combat contre les Equato-guinéens.

Ayant l’habitude de jouer en 4-4-2 avec un bloc très bas, ils seront prêts à une bataille d’usure comme c’était le cas contre les Aigles du Mali. Aliou Cissé et ses joueurs doivent donc trouver et appliquer la bonne stratégie pour surmonter ce mur rouge. Il faudra courir, être rapide dans le jeu et efficace devant le but. Cela implique d’avoir beaucoup de percussion sur les flancs pour surprendre les solides défenseurs de l’adversaire. Si son état de santé s’améliore, Sadio Mané sera comme toujours le principal atout offensif. Bamba Dieng aussi, si Cissé lui donne sa chance.

La Gambie défie le Cameroun

Pour sa première participation à une phase finale de Can, la Gambie est en train de vivre un conte de fée. Comme la Guinée Equatoriale, les Scorpions ont créé la sensation dans cette compétition en sortant 2e (7 pts) de la poule F, à égalité de points avec le Mali (1e, 7 pts) qu’ils ont tenu en échec (1-1). Les Gambiens ont battu la Tunisie et la Mauritanie sur le même score (1-0). En huitièmes de finale, les hommes de Tom Saintfiet ont déjoué les pronostics en éliminant la Guinée (1-0). Ablie Jallow et ses coéquipiers sont à quatre-dix minutes de réaliser un autre exploit. Ce sera, cette fois, face à l’équipe du pays organisateur, le Cameroun, ce samedi (16h).

Face au quintuple champion d’Afrique, les Scorpions auront encore plus besoin de leur solidarité et leur réalisme, qui ont fait leur force jusque-là. Avec des hommes aux meilleurs de leur forme comme Jallow, leur capitaine, Musa Barrow, et leur portier Gaye, le peuple Gambien peut encore rêver. Car, même si les Lions Indomptables ont une attaque puissante avec Vincent Abubacar (6 buts) aux commandes, leur défense n’est pas au top. Elle a révélé des signes de faiblesse, lors du nul contre le Cap-Vert (1-1) et la victoire étriquée (2-1) face aux Comores, très diminués avec un défenseur dans le but et jouant à dix, depuis la 6e minute de jeu.

Maroc - Egypte, le derby maghrébin

L’affiche Maroc - Egypte est l’un des chocs des quarts de finale de la Can 2021. Ce derby maghrébin s’annonce âprement disputé entre deux équipes qui se connaissent bien. Les Lions de l’Atlas, qui n’ont jamais atteint les demi-finales d’une Can depuis 2004, ont vu leurs rêves brisés en 2017 par les Egyptiens, qui les ont éliminés (1-0) en quart de finale, au Gabon. Ce match dégage un air de revanche pour l’équipe du royaume Chérifien. Alors que les Pharaons sont en quête d’une réconciliation avec leur peuple, après leur parcours décevant en 2019, à domicile, où ils ont été éliminés dès les huitièmes de finale (0-1 par l’Afrique du Sud).

Depuis le début du tournoi, les Marocains ont fait preuve de plus de maitrise dans les deux premiers tours de la compétition. Leader de la poule C, ils ont battu (2-1) la vaillante équipe du Malawi en huitième de finale. Par contre, les Pharaons n’ont pas tout le temps été convaincants (2 victoires et une défaite en phase de poules). Les coéquipiers de Mohamed Salah devront relever leur niveau de jeu et faire mieux que leur début assez timide durant cette Can. Même s’ils ont bien résisté aux Eléphants de la Côte d’Ivoire qu’ils ont éliminés, à l’issue de la séance des tirs au but (0-0, 7-6).

Le Burkina face à la Tunisie, sa proie préférée

Absent de la Can en 2019, le Burkina Faso est revenu en force cette année, en se hissant en quarts de finale en éliminant le Gabon en huitième de finale le Gabon, à l’issue des tirs au but (1-1, 7 tab 6). Les Etalons croisent sur leur chemin, ce samedi (19h), la Tunisie. Les Aigles de Carthage ont toujours réussi aux Burkinabés. En quatre confrontations (deux en Can et deux en éliminatoires du Mondial), ils ont obtenu trois victoires et concédé un nul. D’ailleurs lors de leur dernière rencontre, les coéquipiers de Bertrand Traoré avaient éliminé (2-0) la bande à Msakni et Kazri, en quart de finale de la Can 2017.

C’est peut-être le moment pour ces deux fers de lance de la sélection tunisienne de vaincre le signe indien. Après leurs déconvenues contre le Mali (1-0) et la Gambie (1-0), les Tunisiens ont réussi un grand coup en sortant le Nigeria (seule équipe à avoir réussi le carton plein en phase de poules). C’est une équipe de la Tunisie très motivée qui fera face au Burkina. En plus, le coach Kadri va récupérer ses joueurs guéris de la Covid-19.

LOUIS GEORGES DIATTA