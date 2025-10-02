La Loterie nationale sénégalaise (LONASE) a lancé ce mercredi 1ᵉʳ octobre 2025 sa promotion spéciale CAN 2025. Cette initiative vise à permettre aux amoureux du ballon rond de vivre la Coupe d’Afrique des Nations aux côtés de l'équipe nationale du Sénégal.

Comme à l'approche de chaque compétition sportive d'envergure, la Loterie nationale sénégalaise innove en mettant en place un dispositif susceptible de faire vivre l'événement aux plus chanceux. La Lonase a en effet renouvelé l'expérience à travers la Promo CAN 2025.

Lors de la cérémonie, le directeur général de la LONASE, Toussaint Manga, a réitéré l’engagement constant de l’entreprise qu’il dirige dans le soutien au sport sénégalais, notamment le football : « Il est de coutume qu'à chaque fois que nos braves Lions se qualifient pour un tournoi international, la Lonase donne à ses parieurs et à ses vendeurs la possibilité d’aller assister à la compétition et de soutenir nos chers Lions », a-t-il affirmé. Par la suite, il a invité les parieurs à continuer de tenter leur chance dans les différents produits de la LONASE, notamment le PMU, le Loto et la plateforme digitale LONASEBET.

Le DG a également adressé ses félicitations au 12ᵉ Gaindé, qui a assuré l'ambiance lors de cette cérémonie de lancement. « Nous marquons notre disponibilité à les accompagner dans leur mission et les encourageons à continuer de soutenir nos braves Gaindé », a souligné M. Manga. Enfin, le patron de la Lonase a tenu à exprimer sa gratitude envers les acteurs de la chaîne de valeur de la Lonase, sans lesquels le progrès aurait été utopique. « Si aujourd’hui la Lonase parvient à réaliser de grandes choses, c’est grâce à nos parieurs et à nos vendeurs. Cette promo est pour nous l’occasion de dire merci à ces partenaires essentiels. »

Mamadou Diop