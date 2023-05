Première équipe qualifiée pour les quarts de finale, le Sénégal a rendu une copie presque parfaite pendant la phase de poules de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans. Les Lionceaux ont la meilleure attaque (7 buts) et la meilleure défense (0 but).

La Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans a bouclé son premier tour, dimanche dernier. Les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale, qui démarrent demain mercredi, sont connues. La compétition marque une pause de quarante-huit heures avant d’aborder la phase à éliminatoire directe. En attendant, une rétrospective sur la phase de poules pour en faire ressortir les faits saillants.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les protégés de Serigne Saliou Dia ont maitrisé leur sujet. Les cadets sénégalais ont survolé la poule A devant l’Algérie (2e, 4 pts), pays hôte, le Congo (3e, 2 pts) et la Somalie (4e, 1 pt). Ils ont réalisé le carton plein avec trois victoires en autant de sorties.

Après une courte victoire (1-0) face aux jeunes Congolais, la machine sénégalaise a tourné à plein régime, balayant sur son passage les Fennecs. Ayant réussi une parfaite entrée en jeu par une victoire face à la Somalie (2-0), les jeunes Algériens étaient bien partis pour s’assurer une qualification dès la 2e journée. Mais mal leur en a pris en croyant pouvoir se payer la peau des Lionceaux. Ces derniers ont tout simplement étrillé les poulains d’Arezki Remmane sur le score sans appel de trois buts à zéro. La qualification en quarts de finale en poche, les Sénégalais ont fini en apothéose en infligeant une autre raclée (3-0) à la Somalie (4e, 1 pt), le petit poucet de la poule A. Avec 9 pts au compteur, le Sénégal est leader incontesté du groupe A.

Amara Diouf, symbole d’une attaque de feu

Mieux, les Lionceaux ont inscrit le plus grand nombre de buts (7 réalisations en trois matches, soit 2,3 buts par rencontre). Serigne Diouf a gardé ses cages inviolées, avec trois clean sheet. Le portier malien a fait pareil, mais seulement en deux matches.

Amara Diouf fait partie des joueurs très attendus pour mener l’équipe sénégalaise dans cette 14e édition. En bon capitaine, l’attaquant de Génération Foot n’a pas failli à sa mission. Il a été déterminant durant cette première phase de la compétition en étant le leader technique de l’équipe. Par deux fois, il a été désigné Homme du match, contre le Congo et l’Algérie (il a inscrit un doublé). Il est d’ailleurs co-meilleur buteur, à égalité avec l’Algérien Moslem Anatouf et le Sud-Africain Vicky Mkhawana, avec trois réalisations. Ces trois joueurs sont à une unité d’égaler le record de buts inscrits durant une même Can, détenu depuis 2015 par le Nigérian Victor Oshimen.

L’Afrique du Sud, prochain adversaire du Sénégal, à la 2e meilleure attaque de la phase de poules de la Can U17. Les jeunes Sud-Africains, qui ont terminé 3e du groupe B (3 pts), ont inscrit 5 buts en trois rencontres. Par contre, le jeu défensif est loin d’être rassurant. Le portier sud-africain et sa défense ont concédé 7 buts en trois matches, soit 2,3 par rencontre. C’est la pire défense du tournoi.

D’ailleurs, la sélection cadette de la nation Arc-en-ciel a subi deux défaites, contre le Maroc (2-0) et le Nigeria (2-3), et obtenu une victoire face à la Zambie (3-2).

La succession du Cameroun ouverte

Le Cameroun ne pourra plus défendre son titre de champion d’Afrique des moins de 17 ans. Les Lionceaux indomptables ont été éliminés de la compétition après leur défaite (2-1), ce dimanche, contre le Burkina Faso. Ils avaient déjà été battus d’entrée par le Mali (2-0).

Ainsi, la succession du Cameroun est ouverte et nouveau champion d’Afrique cadet sera connu au soir du 19 mai, au stade Nelson Mandela d’Alger.

Parmi les 8 équipes en lice pour les quarts de finale, le Sénégal, l’Afrique du Sud, le Congo, le Maroc et l’Algérie sont en quête de leur premier titre dans cette compétition. Par contre, le Nigeria (2001 et 2007) et le Maroc (2015 et 2017), deux fois champions, visent un troisième sacre, et le Burkina, qui a soulevé le trophée en 2011, cherche une 2e étoile.

LOUIS GEORGES DIATTA