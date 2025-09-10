Le milieu de terrain du Sénégal sera affecté par les blessures de Lamine Camara et Habib Diarra, en plus de Pape Gueye qui manquera le match contre le Soudan du Sud à cause d’une suspension. Le sélectionneur national, Pape Thiaw, doit résoudre ce casse-tête pour les matchs de la 9e et de la 10e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Le Sénégal va jouer deux matchs capitaux pour la qualification à la Coupe du monde 2026 au mois d’octobre. Les Lions vont se rendre à Juba pour affronter le Soudan du Sud le 10 octobre, avant de recevoir la Mauritanie le 14 octobre à Dakar, dans le cadre des 9e et 10e journées des éliminatoires du Mondial. Mais les nouvelles ne sont pas réjouissantes pour le sélectionneur national. Pape Thiaw devra faire avec un milieu de terrain fortement dégarni. Habib Diarra et Lamine Camara sont blessés.

Bien parti avec Sunderland, le milieu de terrain sénégalais (13 sélections, 4 buts) Diarra va observer un arrêt de deux mois pour une blessure à l'aine survenue à l'entraînement avant le match nul concédé face à Aston Villa (1-1), ce dimanche. « Après avoir subi une blessure à l'aine à l'entraînement avant le match de Premier League du club contre Aston Villa, le joueur de 21 ans va maintenant commencer une période de rééducation à l'Academy of Light. Diarra, qui a rejoint Wearside en provenance du RC Strasbourg en juillet, devrait revenir à l'action en décembre », a informé le club anglais.

Quant à Lamine, il est victime d’une entorse de la cheville. Le milieu de terrain de Monaco devrait s’éloigner des pelouses pendant plusieurs semaines. L’absence de Habib Diarra et Lamine Camara va impacter l’effectif de l’équipe. Ces deux jeunes joueurs se sont imposés comme des pièces maîtresses de l’entrejeu des Lions. En plus de ces deux internationaux, l’entraîneur devra faire avec la suspension de Pape Gueye. Auteur d’un début de saison remarquable avec Villarreal et étincelant avec les Lions lors de la fenêtre de septembre, l’ancien sociétaire de l’Olympique de Marseille va manquer le match contre le Soudan du Sud. C’est un vrai casse-tête pour Pape Thiaw qui doit concocter sa liste pour les deux prochains matchs.

Quelles alternatives pour Pape ?

Le sélectionneur national et son staff ont donc du pain sur la planche. Il pourra déjà compter sur Idrissa Gana Gueye. Véritable taulier de l’équipe sénégalaise, le milieu de terrain d’Everton a démontré sa capacité à tenir son rang dans l’entrejeu malgré la forte concurrence avec la jeune génération.

À côté de Gana, il y a Pape Matar Sarr, qui a été décisif en septembre pour avoir marqué lors des victoires contre le Soudan (2-0) et la RD Congo (2-3). Il est d’ailleurs le meilleur buteur du Sénégal dans les éliminatoires de la Coupe du monde, avec quatre réalisations.

Il y a aussi Pathé Ciss, régulier dans la Tanière. Même s’il n’est pas titulaire, le joueur du Rayo Vallecano est toujours prêt à donner le meilleur de lui-même chaque fois que le coach fait appel à lui. Cheikh Niasse, qui a intégré la sélection récemment, peut aussi être une alternative. D’autres options s’offrent également au staff, comme la convocation d’une nouvelle recrue ou le rappel d’internationaux. Cela pourrait être le cas de Nampalys Mendy, qui a repris du service en Championship sous le maillot de Watford. Le champion d’Afrique en 2022 a été titulaire lors des deux dernières sorties des Hornets.

LOUIS GEORGES DIATTA