Il n’est plus possible de voyager dans un autre pays sans le certificat de vaccination. Celui-ci, délivré au Sénégal depuis presque deux mois, permet de savoir si le voyageur s’est vacciné. Sa délivrance obéit à un processus présenté hier par le docteur Ibrahima Khaliloulah Dia.

Il y a 21 260 certificats de vaccination qui sont délivrés au Sénégal depuis un, voire 2 mois. Soit un taux de 2 %. Une plateforme est développée au mois de février, qui aujourd’hui permet de donner ce portail. Selon le coordonnateur de cette plateforme, Docteur Ibrahima Khaliloulah Dia, ce certificat de vaccination contient un code Prior. Il s’agit d’une technologie qui permet d’authentifier le certificat de vaccination. Cela, dit-il, réduit les risques de fraude. Pour disposer de ce certificat, il faut envoyer par email le carton de vaccination recto-verso, et la pièce d’identité.

La présence physique est demandée pour ceux qui n’ont pas d’adresse email et qui sont dans des urgences. Dans ce cas, explique le Dr Dia, il faudrait photocopier le carton recto-verso et également la pièce d’identité. ‘’Nous avons un processus pour délivrer cela. Il faut d’abord que l’on contrôle les pièces qui sont fournies. Qu’on regarde si le carton de vaccination est celui du ministère de la Santé et voir si les informations qui sont inscrites sont bonnes. Ensuite, il y a une équipe qui vous enregistre dans la plateforme. La troisième étape, c’est celle de la délivrance de ce certificat. Les gens entrent dans la plateforme, font des captures d’écran de vos données et les mettent dans un certificat de vaccination. Ce certificat est maintenant mis dans un format PDF. Il peut être envoyé par email et imprimé’’, explique le Dr Dia.

Ce dernier précise que le délai du traitement du dossier et de la délivrance est de cinq jours. Pour les personnes qui voyagent, il faut la présentation du billet d’avion. Il demande à la population de déposer très tôt les dossiers pour pouvoir voyager dans les délais. ‘’Depuis qu’on a commencé, il n’y a aucun Sénégalais qui est en retard à cause de certificat. On fait toujours le maximum pour le délivrer dans les temps. Tous ceux qui ont un billet d’avion doivent le présenter pour nous permettre d’aller vite dans le traitement’’, conseille-t-il.

Avant de préciser qu’au Sénégal, on ne délivre pas de pass sanitaire. ‘’Le pass sanitaire, c’est une décision politique qui doit être prise par le gouvernement du Sénégal. Ce n’est pas encore le cas. Le certificat de vaccination peut être considéré comme pass sanitaire pour les pays qui l’exigent. Il ne faut pas penser qu’on doit seulement se munir du certificat pour voyager. Beaucoup de pays demandent encore les tests PCR négatifs. Il n’y a que le Maroc pour l’instant qui a décidé de se suffire du certificat de vaccination’’, explique-t-il.

Il recommande ainsi à la population de toujours s’informer des règles d’immigration du pays où la personne veut aller. C’est très important, dit-il, parce qu’on a vu des personnes à l’aéroport qui ont eu des problèmes parce qu’elles n’ont pas fait le test PCR négatif. Selon lui, même si le pays où le voyageur se rend ne demande pas encore de certificat, il est préférable de l’avoir. Parce que les décisions changent à tout moment. ‘’Nous avons vu des personnes qui ont voyagé seulement avec le carton de vaccination et une fois que le pays où ils se sont rendus change de décision, ces personnes ont eu des problèmes. C’est le cas de beaucoup de Sénégalais partis en France’’.

VIVIANE DIATTA