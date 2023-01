Le retour sur la scène continentale s’est bien passé pour l’équipe nationale locale du Sénégal, qui a battu d’entrée, samedi dernier, celle de la Côte d’Ivoire (1-0) et occupe la tête de la poule B du Championnat d’Afrique des nations de football (Chan) Algérie-2023.

L’équipe nationale locale du Sénégal a réussi son come-back au Championnat d’Afrique des nations de football (Chan). Les Lions locaux ont défait la Côte d’Ivoire (4e, 0 pt), ce samedi, sur le score d’un but à zéro. Cette victoire, comptant pour la 1re journée, a permis au Sénégal de prendre la première place du groupe B, avec 3 pts, devant la RD Congo (2e, 1 pt) et l’Ouganda (3e, 1 pt) qui se sont neutralisés (0-0), en première heure.

Pour sa première apparition à la 7e édition du Chan, le sélectionneur national a opté pour un système très offensif avec trois défenseurs - Mamadou Sané, Cheikh Ndiaye, Ousmane Diouf - quatre milieux de terrain - Moussa Kanté, Ousmane Kane, Lamine Camara, Cheikh Tidiane Sidibé - et trois attaquants que sont Cheikh Ibra Diouf, Elimane Cissé et Malick Mbaye. Pape Amadou Sy étant préféré à Alioune Badara Faty dans les buts. Ce dispositif a permis aux Sénégalais de contrôler, d’entrée, le jeu en étant très agressifs dans le camp ivoirien.

Malgré cette domination, les hommes de Pape Thiaw n’ont pas su en profiter. Très approximatifs dans le dernier geste, Ibra Diouf et ses coéquipiers n’ont pas véritablement inquiété le portier des Éléphants. Ces derniers ont même renversé la tendance et donné des sueurs froides aux Lions. A la 12e mn, Sankara passe à côté de l’ouverture du score. Bien servi dans la surface de réparation sénégalaise, l’attaquant ivoirien a repris mollement le ballon capté en deux temps par Sy. Les Sénégalais vont avoir leur meilleure occasion à la 37e mn, mais le tir spontané de Moussa Kanté est repoussé par Folly. Les Éléphants ont eu une deuxième opportunité de prendre l’avantage, mais le tir de Konaté a heurté le poteau gauche de Sy.

En seconde période, la bataille du milieu est rude. Les deux équipes se tiennent de près, le jeu équilibré. Le coach du Sénégal a procédé à deux changements, à la 68e mn. Moussa Ndiaye et Pape Diallo sont entrés à la place d’Élimane Cissé et Moussa Kanté. Ces nouveaux entrants ont permis aux Lions de reprendre un peu de l’ascendant sur l’adversaire. À force de jouer dans le camp ivoirien, les joueurs de Pape Thiaw ont obtenu un penalty (71e). Malheureusement, le tir de Lamine Camara est repoussé par le portier des Éléphants.

Ce n’est que partie remise. Les Sénégalais ont fini par trouver le chemin des filets, grâce à Moussa Ndiaye (80e). Sur un coup franc de Camara qui a heurté le poteau, le joueur du Jaraaf de Dakar a contrôlé le ballon avant de l’envoyer au fond des filets.

Le Sénégal a conservé l’avantage jusqu’à la fin du temps réglementaire. Pape Thiaw et ses joueurs peuvent envisager leur prochaine sortie, face à l’Ouganda, avec plus de sérénité.

Compositions des équipes :

Côte d’Ivoire : Folly - Attohoula, Doumbia, Siahoune, Gbai - Aka, Zoungrana – Kramo (72e, Sylla), Zouzoua (89e, Diarrassouba), Konaté (72e, Ouotro) - Sankara. Entraineur : Haidara Soualiho.

Sénégal : Pape Sy - Mamadou Sané, Cheikh Ndiaye, Ousmane Diouf - Moussa Kanté (68e, Pape Diallo), Ousmane Kane, Lamine Camara, Cheikh Tidiane Sidibé - Cheikh Ibra Diouf (90e+6, Raymond Ndour), Elimane Cissé (68e, Moussa Ndiaye), Malick Mbaye (90e+2, Diarra. Entraineur : Pape Thiaw.

PAPE THIAW (COACH DES LIONS)

‘’On démarre la compétition de la plus belle des manières’’

La prestation des joueurs sénégalais a convaincu leur entraineur qui a salué la victoire (0-1) contre la Côte d’Ivoire, ce samedi, en Algérie.

LOUIS GEORGES DIATTA

Le sélectionneur national a bien apprécié la prestation de ses joueurs, à l’issue de la victoire contre la Côte d’Ivoire, ce samedi. Pape Thiaw a félicité ses hommes pour avoir fait le job en respectant les consignes reçues.

Selon l’ancien international sénégalais, c’est très important d’entamer le Championnat d’Afrique des nations de football (Chan) par une victoire. ‘’On démarre la compétition de la plus belle des manières. On a gagné, on est premier du groupe’’, a déclaré le coach à la fin du match.

Revenant sur la partie, l’ancien entraineur de Niary Tally a indiqué que c’était ‘’une rencontre très difficile’’. ‘’En début de match, c’était vraiment compliqué, parce qu’aucune des deux équipes ne voulait perdre. On était prudent. Ils nous ont mis en difficulté parfois à cause des nombreuses pertes de balle. A la mi-temps, on a réglé ce problème et on est revenu avec plus d’envie, surtout dans l’impact physique et en jouant dans leur tiers. Cela nous a permis d’avoir des occasions et marquer un but qui nous a valu cette victoire. C’est une bonne entame dans cette compétition’’, a-t-il analysé.

Il a aussi salué le bon état d’esprit de ses joueurs. En effet, l’entraineur a relégué sur le banc deux de ses cadors, à savoir le portier Alioune Badara Faty, champion d’Afrique avec les Lions, et son capitaine, le latéral droit Moutarou Baldé. Pour le technicien, le plus important, c’est le collectif. ‘’Tous mes joueurs sont importants. Comme je leur ai dit, nul n’est indispensable’’.

Micho prévient le Sénégal

Même si son équipe est première du groupe B, le coach sénégalais ne s’enflamme pas. ‘’Rien n’est encore joué. On va se concentrer sur notre 2e match contre l’Ouganda’’, a dit Pape Thiaw. Selon lui, tous les matchs sont importants pour une équipe qui veut aller loin dans une compétition.

‘’Dans une compétition, tous les matchs comptent. Ce n’est pas parce qu’on a gagné ce premier match qu’on va se relâcher. On sait pourquoi on est là. Le niveau est très relevé ; il faut continuer à être compétiteur et rester focus sur notre objectif. On aura deux autres matches très difficiles’’.

C’est de bon augure pour le Sénégal qui doit affronter les deux favoris de la poule B, l’Ouganda et la RD Congo, pour ses deux dernières sorties. Et le coach des Cranes, qui ont tenu tête aux doubles champions d’Afrique de la RDC, a lancé l’alerte à l’endroit de ses prochains adversaires.

‘’Les deux prochains matchs sont maintenant comme une coupe que mon équipe doit disputer pour obtenir des résultats’’, a soutenu Milutin Micho Sredojević. Le technicien serbe s’est dit ‘’très content’’ de la prestation de ses joueurs face à la RDC. ‘’Tactiquement, nous nous sommes très bien appliqués. Il y avait une prise de conscience théorique. Quand vous jouez contre un bon adversaire, vous avez cinq zones que vous devez dominer et l’une d’elles est le milieu où nous avons gagné plus de nos 50 % des ballons’’.