L’ambassadeur Cheikh Niang appartient à cette race rare de diplomates de carrière qui ont porté, avec constance et discrétion, la voix du Sénégal sur la scène internationale. De 2018 à 2025, il était installé à New York comme représentant permanent du Sénégal auprès des Nations Unies.

Sept ans passés à manœuvrer dans les couloirs feutrés de l’ONU, où il a présidé pas mal de commissions stratégiques : président du Comité des Nations Unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, président de la Commission de l’Assemblée générale chargée des questions économiques et financières, président de la Commission du développement social, co-facilitateur du processus de réforme du Conseil économique et social et du Forum politique de haut niveau, expert des Nations Unies sur le traçage et le marquage des armes légères et de petits calibres.

Avant New York, Cheikh Niang avait représenté la diplomatie sénégalaise dans de nombreuses grandes capitales. D’abord, Tokyo (2014-2018), avec de lourdes accréditations régionales, de l’Australie au Vietnam, en passant par Singapour ; ensuite Washington (2012-2014), avec une juridiction élargie couvrant jusqu’au Costa Rica, au Mexique et à l’Uruguay. Auparavant Pretoria (2010-2012), où il représentait Dakar auprès de l’Afrique du Sud et de sept pays de la SADC.

Natif de Thiaroye dans la banlieue dakaroise, Cheikh Niang avait commencé sa carrière bien plus tôt dans des fonctions où se mêlent proximité politique et travail de l’ombre. Il a occupé les postes de consul général du Sénégal à New York, conseiller diplomatique du président de la République et chef de la Division Afrique au ministère des Affaires étrangères du Sénégal.

Autant de postes qui font de lui un fin connaisseur des arcanes de l’État et de la diplomatie. Une référence non seulement pour les jeunes diplomates, mais aussi pour les jeunes de son terroir.

Natif de la même localité, l’ancien ministre Dr Yoro Dia faisait ce témoignage : “La carrière du diplomate Cheikh Niang a été aussi une ‘odyssée libératrice’ pour beaucoup de jeunes Thiaroyois de ma génération, car le fait de le voir à l’époque au JT, à côté du président Abdou Diouf, nous avait convaincus que si Grand Cheikh, issu de Thiaroye comme nous, avait réussi à se hisser au sommet, malgré les ‘contraintes initiales’, nous devrions suivre son exemple au lieu de rester figé devant le mur des lamentations, pleurnichant le fait de ne pas avoir de bras longs.”

L’ancien ministre avait fait ce témoignage dans sa note de lecture portant sur l’ouvrage du diplomate “Réflexions d’un diplomate sur les défis du continent. La quête des cimes”. Nouvellement ministre des Affaires étrangères, l’ambassadeur a une belle occasion de mettre en œuvre cette vision très ambitieuse qu’il a pour le continent.

La conviction de l’ambassadeur Niang, selon Dr Yoro Dia, c’est que “l’Afrique ne doit plus être perçue comme une terre d’opportunités, mais comme une force motrice de l’ordre mondial émergent”. Pour atteindre cet objectif, l’auteur qui plaide pour un repositionnement du continent estime que l’Afrique ne doit plus être “un réceptacle passif, mais acteur autonome et proactif de la scène mondiale”, rapporte Dr Yoro Dia dans sa note de lecture.

Dans cette perspective, l’ambassadeur “invite le continent à quitter le mur des lamentations et assumer son destin qui n’appartient qu’à elle-même et non compter sur la bienveillance des partenaires extérieurs”.

C’est donc un homme résolument tourné vers l’avenir, qui invite à tourner la page des lamentations.

Les autres changements Loin des grands chamboulements attendus, le nouveau gouvernement n’a pas connu de grandes mutations. Hormis les deux ministres de souveraineté partis (Justice et Intérieur), on note un troisième départ, en la personne de l’ancien ministre en charge du Tourisme, et cinq entrants dont quatre ministres : Cheikh Niang aux Affaires étrangères, Bamba Cissé à l’Intérieur, Amadou Ba et Dethié Fall respectivement en charge de la Culture et du Tourisme pour le premier et des Infrafrastructures pour le second. On note, en outre, l’entrée de Marie-Rose Khady Fatou Faye : secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement. Pour le reste, c’est un simple jeu de chaises musicales avec Dr Abdourahmane Diouf qui a permuté avec l’ancien ministre de l’Environnement. Le vaste département Sports, Jeunesse et Culture délesté de ce dernier portefeuille rattaché maintenant au Tourisme.

Liste des membres du nouveau gouvernement

Ousmane Sonko

Premier ministre

Madame Yassine Fall

Ministre de la Justice, Garde des Sceaux

Monsieur Birame Souleye Diop

Ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines

Monsieur Cheikh Niang

Ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères

Général Birame Diop

Ministre des Forces armées

Monsieur Mouhamadou Bamba CISSÉ

Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique

Monsieur Abdourahmane Sarr

Ministre de l’Économie du Plan et de la Coopération

Monsieur Cheikh Diba

Ministre des Finances et du Budget

Monsieur Daouda Ngom

Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

Monsieur Yankoba Diémé

Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens

Monsieur Alioune Sall

Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique

Monsieur Moustapha Mamba Guirassy

Ministre de l’Éducation nationale

Monsieur Mabouba Diagne

Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage

Monsieur Cheikh Tidiane Dièye

Ministre de l‘Hydraulique et de l’Assainissement

Monsieur Ibrahima Sy

Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique

Mme Maimouna Dièye

Ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités

Monsieur Amadou Moustapha Ndieck Sarré

Ministre de l’Emploi de la Formation professionnelle et technique

Monsieur Elhadj Abdourahmane Diouf

Ministre de l’Environnement et de la Transition écologique

Monsieur Balla Moussa Fofana

Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoire

Monsieur Serigne Guèye Diop

Ministre de l’Industrie et du Commerce

Madame Fatou Diouf

Ministre des Pêches et de l’Économie maritime

Monsieur Olivier Boucal

Ministre de la Fonction publique du Travail et de la Réforme du Service public

Madame Khady Diène Gaye

Ministre de la Jeunesse et des Sports

Monsieur Alioune Dione

Ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire

Monsieur Déthié Fall

Ministre des Infrastructures

Monsieur Amadou Ba

Ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme

Mme Marie-Rose Khady Fatou Faye

Secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargée des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement

Monsieur Amadou Chérif Diouf

Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, chargé des Sénégalais de l’Extérieur

Monsieur Alpha Ba

Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire, chargé des Coopératives et de l’Encadrement paysan

Monsieur Momath Talla Ndao

Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Urbanisme et des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, chargé du Logement

Monsieur Ibrahima Thiam

Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Industrie et du Commerce, chargé au Développement des PME-PMI

Monsieur Bacary Sarr

Secrétaire d’État auprès du ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, chargé de la Culture des Industries créatives et au Patrimoine historique