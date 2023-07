Deux minutes. C’est le temps qu’il a fallu Nicolas Jackson pour permettre à son équipe, jusque-là accrochée par les Seagulls (1-1), de prendre l’avantage. Quelques secondes seulement après son entrée en jeu en seconde période à la place de Christopher Nkunku (63e), auteur du premier but, le natif de Banjul servait notamment d’appui à Mykhaylo Mudryk pour un double une-deux et remisait en pivot pour l’Ukrainien qui battait ensuite Kepa Arrizabalaga d’une frappe sèche de la droite, à l’entrée de la surface (2-1, 65e).

Sept minutes plus tard, rebelote : trouvé dos au but dans la surface par Cesare Casadei, le protégé de Sadio Mané dribblait Joël Veltman puis servait Conor Gallagher sur un plateau (3-1, 72e). Il ne manquait plus qu’un but pour parfaire sa partition, et le géant d’1,88m n’allait pas s’en priver. En effet, sur une passe laser plein axe de Marc Cucurella, le joueur formé à Casa Sports s’échappait dans le dos de la défense et fusillait le gardien à contre-pied (4-1, 76e). La messe était dite. Les réductions du score par Joao Pedro (4-2, 79e) puis Deniz Undav (4-3, 89e) n’y changeront rien.

Nicolas Jackson est élu homme du match à la fin de la rencontre. Il confirme ainsi ses bons débuts avec le club londonien. Pour rappel, il s’était signalé lors de la première sortie des Blues face à Wrexham (5-0), par une passe décisive notamment. Newcastle, Fulham et le Borussia Dortmund, qui sont les prochains adversaires de l’équipe de Mauricio Pochettino dans le cadre de la pré-saison sont prévenus.