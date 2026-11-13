Accès des jeunes à la planification familiale

Faire entendre les préoccupations des jeunes jusque dans les instances où se décident les politiques de santé reproductive. C’est l’un des enjeux soulevés lors des activités organisées à l’occasion des 15 ans de Speak Up Africa. Si leur participation a progressé, leur accès aux services et aux produits de planification familiale reste confronté à des obstacles. Pour Marie Ba, coordinatrice de l’Unité de coordination du Partenariat de Ouagadougou, la question demeure particulièrement préoccupante pour les jeunes dès l’âge de 15 ans. Elle pointe notamment les préjugés de certains prestataires, qui peuvent entraver leur accès à ces services.

L’implication des jeunes doit permettre de mieux identifier ces difficultés et leurs conséquences au quotidien. Leur présence dans les conférences et les réunions s’est progressivement renforcée, explique-t-elle. Mais l’objectif va au-delà de leur participation aux échanges : il s’agit de leur permettre de peser sur les décisions, au sein du Partenariat de Ouagadougou comme dans les ministères de la Santé, en relayant les préoccupations de leurs pairs. « Nous travaillons aussi avec les jeunes leaders et la société civile pour que ce soit eux qui puissent briser ces barrières-là », souligne Marie Ba. À ses yeux, ces acteurs sont les mieux placés pour expliquer aux décideurs les réalités de leurs communautés.

...Ce travail se heurte toutefois au renouvellement fréquent des interlocuteurs dans les instances de décision. Les démarches doivent alors être reprises auprès de nouveaux responsables. « On a parfois l’impression que c’est un éternel recommencement », relève la coordinatrice. Elle estime néanmoins que des avancées restent possibles lorsqu’une personne ou une institution s’engage à débloquer une situation.

Pour soutenir ces changements, elle préconise également une contribution des chercheurs afin que les politiques publiques reposent sur des données locales et répondent aux besoins des populations. La directrice exécutive de Speak Up Africa, Yacine Djigo, partage cette volonté de renforcer la place des jeunes. Malgré les progrès enregistrés, elle souligne la nécessité de mobiliser des ressources supplémentaires et de faire évoluer les politiques.

Elle insiste aussi sur la signature et l’application des décrets évoqués au cours des échanges. Pour son organisation, l’enjeu consiste à donner aux jeunes les moyens de défendre eux-mêmes leurs priorités : des espaces d’expression, des connaissances et des données pour étayer leurs messages. « On ne veut certainement pas être les jeunes à la place des jeunes », affirme-t-elle. Yacine Djigo défend ainsi une démarche fondée sur l’écoute et l’intégration de leurs préoccupations dans les stratégies et les programmes. Une participation qui doit leur permettre d’influencer les choix concernant leur santé reproductive.