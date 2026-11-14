Sénégal mo Gueun sur le drame a Lompoul

La découverte de cinq nouveaux corps au large de Thièppe porte à 44 le nombre de morts retrouvés après le naufrage d’une pirogue au large de Lompoul. Un seul survivant a été enregistré.

Face à ce drame, l’association Sénégal Mo Gueun, engagée contre l’émigration irrégulière, exprime sa consternation et appelle à des réponses durables. Son président, Adiouma Dia, présente ses condoléances aux familles endeuillées et exhorte les jeunes à renoncer aux départs clandestins par voie maritime. « La mer ne pardonne pas », avertit-il.

Pour lui, ces tragédies soulignent l’urgence de proposer des perspectives capables de détourner les candidats de traversées qui mettent leur vie en péril. Le responsable associatif déplore des réactions institutionnelles trop souvent limitées à des déclarations ou à des initiatives ponctuelles, sans changement tangible dans le quotidien des jeunes. Il demande aux pouvoirs publics et aux leaders de consacrer davantage de moyens à l’emploi, à la formation et à l’accompagnement socio-économique.

Adiouma Dia plaide également pour un soutien accru aux organisations de la société civile présentes dans les communautés. Leur connaissance du terrain et des difficultés de la jeunesse constitue, selon lui, un atout pour la prévention, mais leurs interventions restent freinées par le manque de ressources. Il préconise une collaboration plus étroite entre ces structures et les autorités.