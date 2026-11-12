Menée du 5 au 8 octobre 2026, l’opération Communis Maris a débouché sur 262 arrestations et l’ouverture de 434 enquêtes. Le Sénégal figure parmi les 16 pays mobilisés contre les réseaux opérant sur les routes migratoires méditerranéenne et atlantique ouest-africaine.

Une alerte sénégalaise, puis une interception en Mauritanie. Au cours de l’opération internationale Communis Maris, les autorités du Sénégal ont signalé à leurs voisins une embarcation quittant leurs eaux territoriales. Le lendemain, les services mauritaniens ont intercepté la pirogue, qui transportait 80 passagers, dont deux enfants. Trois personnes soupçonnées d’avoir organisé le voyage ont été arrêtées. Cette intervention figure dans le bilan communiqué par Interpol à l’issue d’une opération menée du 5 au 8 octobre 2026 contre les organisations criminelles impliquées dans le trafic de migrants. Dans les 16 pays participants, les services mobilisés ont procédé à 262 arrestations et ouvert 434 nouvelles enquêtes. Ils ont également identifié 109 victimes potentielles de traite des êtres humains et repéré 1 715 migrants en situation irrégulière.

Parmi les personnes arrêtées, 221 sont soupçonnées de trafic de migrants, 16 de traite des êtres humains et 25 d’autres infractions, notamment la production et l’utilisation de faux documents. Au total, 41 groupes criminels organisés impliqués dans le trafic de migrants ont été identifiés, selon Interpol. L’opération a réuni des services de police et de gestion des frontières d’Afrique du Nord et de l’Ouest, d’Europe du Sud et du Moyen-Orient. Coordonnée par Interpol, elle a bénéficié du soutien opérationnel d’Europol, de Frontex, d’AFRIPOL, de l’Organisation internationale pour les migrations et de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime.

Des embarcations interceptées et des départs empêchés

Pendant les quatre jours d’intervention, 7 660 agents ont contrôlé plus de 378 000 personnes. Les équipes ont surveillé les zones à risque, renforcé les contrôles aux points de passage et exploité des renseignements sur les filières clandestines. Dans le sud du Maroc, les autorités ont intercepté une embarcation transportant 70 personnes, dont 30 mineurs, après six jours en mer.

En Tunisie, les forces de l’ordre ont empêché un départ et interpellé trois ressortissants tunisiens soupçonnés d’avoir organisé la traversée. Un bateau, un moteur et d’autres équipements ont été saisis. En Libye, 34 victimes potentielles de traite des êtres humains ont été secourues. Trois suspects ont été arrêtés dans une affaire associant traite, trafic de migrants et extorsion. En Algérie, six personnes ont été interpellées dans une enquête visant un réseau de passeurs, avec également des accusations de mise en danger de mineurs.

Les investigations ont aussi conduit les autorités syriennes à intervenir dans un entrepôt utilisé par des passeurs. Sept suspects, dont le chef présumé du réseau, ont été appréhendés et 22 migrants en situation irrégulière interceptés. Pour David Caunter, directeur de la lutte contre le crime organisé et les formes émergentes de criminalité à Interpol, les passeurs exploitent la vulnérabilité des migrants, exposés aux abus, à l’extorsion et à la traite. Il souligne la nécessité d’une coopération transfrontalière pour identifier les responsables et démanteler leurs réseaux.

Faux documents, blanchiment et recrutement en ligne

Les contrôles ont également porté sur les aéroports, les documents de voyage et les circuits financiers. À Chypre et en Grèce, des arrestations ont eu lieu pour des tentatives d’utilisation de faux documents. Au Maroc, une personne soupçonnée de fournir de faux passeports et de recruter des migrants a été interpellée. En France, six personnes ont été arrêtées, soupçonnées notamment de blanchiment, d’aide à l’immigration irrégulière et d’hébergement d’une personne vulnérable ou dépendante dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine.

Une unité de coordination opérationnelle installée à Athènes a facilité les échanges de renseignements entre les pays participants. Au cours de l’opération, 210 594 recherches ont été effectuées dans les bases de données d’Interpol. Les enquêteurs ont aussi repéré des dizaines de publications, de groupes et de comptes sur les réseaux sociaux faisant la promotion des départs irréguliers ou liés aux filières criminelles. Ces éléments doivent alimenter les 434 enquêtes ouvertes et pourraient conduire à d’autres arrestations, selon Interpol.

CHEIKH THIAM