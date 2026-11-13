La colère monte au Groupe Futurs Médias (GFM). Réunie en assemblée extraordinaire le 12 novembre, la section du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (Synpics) a annoncé un sit-in pour exiger le paiement des salaires. Le rassemblement est prévu le lundi 16 novembre, à partir de 17 h, devant l’immeuble Élimane Ndour, à la Médina, qui abrite la RFM. Dans son communiqué, la section syndicale fait état de cinq mois de salaires impayés et dénonce le silence de la direction ainsi que des explications qu’elle juge insuffisantes.

Elle affirme que les journalistes, techniciens et autres personnels continuent d’assurer la production des différents supports du groupe malgré des conditions de travail devenues difficiles. Selon le Synpics-GFM, les retards de salaires et la perte d’acquis sociaux remontent à novembre 2023, « bien avant tout débat budgétaire de 2026 ». Le syndicat déplore notamment une Institution de prévoyance maladie (IPM) « au point mort », le non-versement du treizième mois et la suppression des primes de panier. Pour la section syndicale, le maintien de l’activité et de la qualité des contenus repose sur l’engagement des travailleurs.

Mais cette mobilisation ne peut plus, estime-t-elle, justifier que leurs difficultés restent sous silence. Le paiement des salaires, présenté comme « non négociable », figure au premier rang des revendications. Le Synpics-GFM demande également une modernisation des outils de travail, notamment des régies, des salles de production et des salles de rédaction. Avec le rassemblement annoncé lundi, les travailleurs entendent rendre visible une crise sociale qu’ils estiment avoir longtemps supportée tout en poursuivant leurs activités. « Ce sit-in est un cri d’alarme. Celui de travailleurs qui refusent que le travail ne nourrisse plus ceux qui le font », conclut la section syndicale.