Nouvel évêque de Thiès

Le diocèse de Thiès a un nouvel évêque. Le pape Léon XIV a nommé Mgr Martin Boucar Tine à sa tête, annonce la Nonciature apostolique au Sénégal dans un communiqué daté du 12 novembre 2026. Jusqu’ici évêque de Kaolack, il sera installé le samedi 19 décembre prochain à la cathédrale Sainte-Anne de Thiès.

Cette nomination met fin à une période de vacance du siège épiscopal, durant laquelle le diocèse était placé sous la conduite de son administrateur diocésain, Mgr Albert Sène. Dans son communiqué, la Nonciature souligne que le nouvel évêque apporte « une riche expérience épiscopale et un engagement profond au service de la mission de l’Église ».

Elle souhaite que son ministère s’exerce dans un esprit de communion, avec la collaboration du clergé, des communautés religieuses et des fidèles laïcs du diocèse. Le départ de Mgr Martin Boucar Tine pour Thiès ne met cependant pas immédiatement fin à ses responsabilités à Kaolack. Il continuera d’y assurer la charge d’administrateur apostolique jusqu’à la nomination de son successeur et à la prise de possession canonique de celui-ci, précise la Nonciature.