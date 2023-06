La Cosydep a organisé hier un atelier de restitution de l'étude sur l'état des lieux sur les répercussions et impacts de la pandémie à Covid-19 sur les professionnels de l'enseignement et de la santé.

Cette étude a pour objectif d'analyser les effets des mesures générales et sectorielles prises afin de limiter l'exposition des professionnels de l'enseignement et de la santé au virus. Aussi, elle vise à étudier les effets de la pandémie à Covid-19 sur les personnels de santé et de l'éducation, et les stratégies d'adoption développées.

Selon le docteur Daouda Mohamed Diop, membres de la Cosydep, la base de ce projet était l’identification des conséquences, c'est-à-dire : "Qu’est-ce que l’étude pouvait nous apprendre pour être plus résilients à l'avenir ? Comment faire face, si une crise survient demain ?" De façon plus concrète, poursuit-il, il va falloir qu’ils soient beaucoup plus ouverts, pour qu'ils puissent conjuguer leurs efforts.

En effet, explique-t-il, le projet est en train de mettre en place une formation qui associe en même temps les acteurs de la santé et de l’éducation pour les préparer à une éventuelle crise future, étant donné qu’on est dans un monde en mutation avec les perturbations climatiques, environnementales ou sociales.