Le dernier découpage administratif a fait des victimes dans la commune de Thiaroye Gare en banlieue dakaroise. En 1996, parmi les 34 quartiers de Thiaroye Gare, beaucoup avaient été affectés à Yeumbeul ou Diamaguene-SICAP-Mbao.

Avec l’arrivée du TER, d’autres quartiers lui ont été amputés. La commune s’est retrouvée avec 9 quartiers. Alors qu’elle est la plus vieille ville de Pikine, car ayant été créé en 1800. Hier, en conférence de presse, les populations ont dénoncé ce charcutage. Selon le porte-parole, il ne reste plus rien de leur commune, que ce soit les infrastructures sociales de base, les marchés, les établissements ou les infrastructures culturelles et sportives.

Mamadou L. Diop, délégué de quartier à Touba Thiaroye, a ainsi soutenu qu’il est temps qu’ils se fassent entendre pour dire : non aux difficultés qui les assaillent, depuis longtemps. ‘’Aujourd’hui, on nous rapporte que notre commune va disparaitre. En effet, on nous a dit que Thiaroye Gare, DSM et Tivaouane Djaksao ne constitueront très prochainement qu’une seule et même commune. Nous ne voulons pas de ce schéma, car notre commune est plus vielle que les deux autres. Nous allons faire face à ceux qui en ont décidé ainsi.

Nous nous sommes réunis autour d’une plateforme pour lutter et faire face à cela, dans le respect et dans la légalité. Tous les habitants seront écoutés et nous consignerons toutes les requêtes dans un mémorandum qui sera remis à qui de droit. Ce qui nous arrive est vraiment triste. Nous avons perdu notre identité villageoise. Tout ceci est l’œuvre des politiciens’’ s’est désolé M. Diop. Pour qui, l’heure est à la réunification des 34 quartiers originels de Thiaroye.