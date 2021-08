Les principales comorbidités liées au décès de Covid-19 sont d’ordre cardiovasculaire. Cette déclaration est faite par le secrétaire général de la Société sénégalaise de cardiologie, Docteur Mounir Dia, hier, après la réunion du Comité national de gestion des épidémies (CNGE).

Les personnes porteuses de maladies cardiovasculaires ont un risque très important de faire une forme sévère de Covid-19. Elles présentent un risque important de décéder de cette pathologie, lorsqu’elles sont infectées par la Covid-19. Ces révélations sont faites hier par le secrétaire général de la Société sénégalaise de cardiologie. Pour le docteur Mounir Dia qui a fait cette déclaration après la réunion du Comité de national de gestion des épidémies (CNGE), ce risque de gravité augmente particulièrement lorsque la maladie cardiovasculaire n’est pas connue, n’est pas suivie, n’est pas bien traitée ou encore n’est pas bien contrôlée. Il conseille qu’il convient de tout faire pour que ces pathologies cardiovasculaires soient bien contrôlées afin d’éviter ces formes sévères.

Le cardiologue précise que les formes graves qu’ils rencontrent dans ce cas de Covid-19, surviennent principalement chez les patients qui ne sont pas vaccinés ou dont la vaccination n’est pas complète. Il convient donc de tout faire pour se faire vacciner. A son avis, les principales maladies cardiovasculaires à risque de formes sévères de Covid-19 sont nombreuses et très variées. D’ailleurs, indique-t-il, ‘’une évaluation préliminaire que nous avions faite avec le concours du ministère de la Santé, et particulièrement le Cous, chez les patients décédés d’une Covid, montre que les principales comorbidités liées au décès de Covid sont d’ordre cardiovasculaire dans plus de 50 % des cas’’.

Aussi, ‘’l’hypertension artérielle est retrouvée dans 32 % des cas de décès de Covid-19. Ce taux passe à 11 %, lorsque c’est associé au diabète. Donc, l’hypertension est encore plus grave, lorsque c’est associé aux autres facteurs de risque. Les AVC représentent une comorbidité chez 7,1 % des décès liés à la Covid-19. Toutes les autres cardiopathies réunies ont été retrouvées dans près de 5,5 % des causes de décès liées à la Covid-19. Le surpoids et l’obésité sont aussi un facteur important de comorbidité, puisque 5,5 % des décès liés à la Covid sont retrouvés chez des patients obèses, même s’ils sont jeunes’’, renseigne le Dr Dia.

Selon lui, il y a beaucoup d’autres comorbidités d’ordre cardiovasculaire telles que les valvulopathies qui sont des maladies des valves touchant principalement les jeunes, les enfants et les adolescents. Ces dernières, dit-il, lorsqu’elles survivent dans un contexte de Covid-19 peuvent entrainer des formes très sévères chez ces patients.

De façon générale, soutient le Dr Dia, toutes les maladies cardiovasculaires exposent à ces formes graves et particulièrement les patients qui ont une fois eu un problème de thrombose. ‘’La Covid-19 cause beaucoup de thromboses chez les patients cardiovasculaires. Ceci expose à une complication majeure appelée embolie pulmonaire qui est un bouchon au niveau de l’artère pulmonaire qui est la cause de beaucoup de décès liés à cette pathologie’’, informe le docteur Mounir Dia. Avant d’ajouter que lorsque qu’on parle de comorbidité cardiovasculaire, les cardiologues pensent aux antécédents d’AVC. Tous les patients qui ont une fois présenté un accident vasculaire cérébral. ‘’Nous pensons aux maladies coronaires. C’est les artères qui nourrissent le cœur. Lorsqu’une personne présente ces maladies coronaires, cela peut poser une douleur à la poitrine appelée angine de poitrine. Cela peut aller jusqu’à causer un infarctus du myocarde appelé crise cardiaque’’, fait-il savoir.

Compte tenu de tout ce qui précède, les cardiologues du Sénégal ont décidé de prendre des mesures. La première, c’est de se faire vacciner et de respecter les mesures barrières. ‘’Nous avons retrouvé dans nos unités de réanimation, nos unités de soins intensifs, nos unités d’hospitalisation les principales formes sévères qui surviennent principalement chez les patients non vaccinés ou chez les patients insuffisamment vaccinés. Nous les exhortons à aller se faire vacciner, pour éviter les drames que nous voyons en soins intensifs’’, recommande-t-il. La deuxième recommandation porte sur le respect du suivi médical. Il demande à tous les patients de ne surtout pas arrêter leur rendez-vous chez leur médecin.

VIVIANE DIATTA