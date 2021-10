Les deux nouvelles recrues de Aliou Cissé, Bouna Sarr et Bamba Dieng, ont pris part à la première séance d’entrainement de l’équipe du Sénégal, dans le cadre de la préparation de la rencontre contre la Namibie, du 9 octobre prochain, au stade Lat Dior de Thiès, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

L’équipe du Sénégal est à son deuxième jour de regroupement, en vue de la préparation de la double confrontation (9 et 12 octobre prochains) contre la Namibie. Le galop de lundi dernier étant annulé, les Lions ont effectué leur première séance d’entrainement, hier après-midi au stade Lat Dior de Thiès. Selon les informations de la cellule de communication de la Fédération sénégalaise de football (FSF), le groupe devrait être au complet ce mardi. Ainsi, 22 joueurs ont pris part au galop d’entrainement d’hier, a constaté Igfm. A en croire le site du Groupe Futur Média (GFM), c’est Sadio Mané, Seyni Dieng et Boulaye Dia qui n’ont pas foulé la pelouse du stade Lat Dior. Convoqués pour la première fois par Alou Cissé, Bouna Sarr et Bamba Dieng ont bien répondu à l’appel. Dans une vidéo postée dans le site de la Fédération sénégalaise de football, on note la présence au lieu de regroupement des deux dernières recrues du sélectionneur national. Ils ont également pris part à la séance de travail de ce mardi.

On a relevé également la présence de Boulaye Dia dans le groupe. L’attaquant de Villarreal a effectué le déplacement, malgré sa blessure annoncée par son club. Le Sous-marin jaune a informé dans son site, lundi, que le joueur souffre d’une ‘’entorse du ligament collatéral médian du genou gauche’’. Comme prévu par les statuts de la FSF, le joueur devra se faire examiner par les médecins de l’équipe nationale qui pourront constater sa blessure et officialiser son indisponibilité pour les matches contre les Namibiens.

Ryan Nyambe sera à Thiès, pas à Johannesburg

L’adversaire du Sénégal devrait arriver à Dakar aujourd’hui. L’équipe de la Namibie a établi son camp de préparation à Johannesburg, en Afrique du Sud. Selon la Fédération namibienne de football, le coach Bobby Samaria a rejoint la capitale économique sud-africaine, vendredi dernier, ‘’avec uniquement les joueurs locaux, tandis que les professionnels devraient arriver d’ici le 4 octobre pour poursuivre les préparatifs pour le Sénégal’’. Les Braves Warriors comptent dans leur effectif une forte colonie de joueurs dans le championnat sud-africain. Il s’agit de Lodyt Kazapua et Riaan Hanamub de Chippa United, Joslin Kamatuka et Ananias Gebhardt de Baroka United. C’est le cas également du milieu de terrain des Orlando Pirates, Deon Hotto, du capitaine et attaquant Peter Shalulile et le gardien Virgil Vries, tous deux pensionnaires des Mamelodi Sundowns, et du portier des Swallows, Maximilian Mbaeva.

Le technicien namibien pourra également compter sur le défenseur de Blackburn Rovers (2e division anglaise). Annoncé forfait la semaine dernière à cause d’une blessure à la tête, Ryan Nyambe sera bien présent pour affronter le Sénégal. Seulement, le sociétaire des Rovers ne sera pas présent à Johannesburg pour la préparation du match, à cause de la réglementation britannique sur la Covid-19, qui oblige tous les voyageurs en provenance de pays sur la liste rouge, dont fait partie l’Afrique du Sud, à observer une quarantaine de dix jours. Il devra donc rejoindre ses coéquipiers directement à Thiès. Pour les mêmes raisons, il sera obligé de retourner en Angleterre après le match aller et manquera du coup la manche retour, qui sera jouée à Johannesburg, le 12 octobre.

Le Sénégal est leader de la poule H des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, avec six points, grâce à ses deux victoires successives contre le Togo (2-0) et le Congo (1-3). Les Lions tenteront de prendre les six points en jeu dans ces deux matches contre la Namibie pour prendre une bonne option pour la qualification au dernier tour des éliminatoires.

LOUIS GEORGES DIATTA