L’équipe nationale du Sénégal, arrivée à Doha ce dimanche, a déjà entamé la préparation de la Coupe du monde 2022. Les Lions ont effectué leur premier galop d’entrainement, hier, au complexe Al Duhail SC 2.

Aliou Cissé et ses joueurs ont six jours pour préparer leur première sortie contre les Pays-Bas, le lundi 21 novembre prochain. Arrivés hier, Boulaye Dia et Pathé Ciss, qui avaient joué ce dimanche avec leur club respectif, ont rejoint le reste du groupe pour la première séance.