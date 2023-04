En envoyant une pique au Real Madrid lundi, le président du FC Barcelone Joan Laporta a mis le feu aux poudres. La réponse du club madrilène a fait monter la tension d'un cran entre les deux ennemis espagnols.

La rivalité entre le Real Madrid et le FC Barcelone n'est plus à démontrer. Mais il arrive parfois que celle-ci dépasse le cadre du terrain. Depuis lundi, les deux ennemis du football espagnol se livrent une bataille sur le volet historique.

La pique de Laporta

Présent en conférence de presse hier pour répondre aux accusations liées à l'affaire Negreira, le président barcelonais Joan Laporta a dénoncé une campagne de dénigrement. Le patron du Barça en a profité pour régler ses comptes avec le Real, un club «considéré comme l'équipe du régime» dictatorial de Franco, en vigueur de 1936 à 1975 en Espagne. La raison de cette pique ? La Casa Blanca s'est portée partie civile dans l'affaire Negreira et avait demandé que la lumière soit faite via un communiqué. «Pendant 70 ans, les personnes qui ont nommé ceux qui devaient rendre la justice sur le terrain étaient d'anciens associés, d'anciens joueurs ou d'anciens dirigeants du Real Madrid. Pour que ce club vienne dire qu'il se sent lésé par la meilleure période sportive de l'histoire du FCB... Ce procès servira à les démasquer. C'est un exercice de cynisme sans précédent», a lancé un Laporta très remonté.

La vidéo polémique du Real

La réponse du Real ne s'est pas fait attendre, et elle a fait beaucoup de bruit. Quelques heures après l'intervention de Laporta, les Merengue se sont défendus dans une vidéo. Dans cette dernière, le club madrilène présente, selon lui, les liens entre le Barça et Franco. «Qui a été le club du régime ?» , demande en préambule le champion d'Espagne en titre.

«Le Barça a remis son insigne à Franco, l'a nommé membre d'honneur en 1965, l'a décoré à trois reprises, et a été sauvé trois fois de la faillite par ses décisions» , peut-on lire. «Le Barça a remporté huit fois la Liga et la Coupe à neuf reprises sous Franco» , poursuit l'actuel 2e de Liga (11 points derrière le Barça), avant d'affirmer : «Le Real a été démantelé pendant la guerre civile, des joueurs ont été assassinés, détenus ou contraints à l'exil, comme le relate le documentaire de Santiago Bernabeu» , l'ancien président du Real dont la voix conclut la vidéo sur cette déclaration : «Quand j'entends que le Real Madrid a été le club du régime, ça me donne envie de déféquer sur le père de celui qui déclare cela.»

Le gouvernement de Catalogne s'en mêle

Cette vidéo a suscité de vives réactions et divisé l'Espagne. D'un côté, des anciens joueurs du Real, comme Iker Casillas, Marcelo et Alvaro Arbeloa, ont pris la défense du club de la capitale espagnole et partagé ce contenu sur leur compte Twitter. De l'autre, le gouvernement de Catalogne, par le biais de sa porte-parole Patricia Plaja, a demandé à la Casa Blanca de supprimer sa vidéo. «C'est d'une grande irresponsabilité, c'est une manipulation grossière et une insulte aux milliers de personnes qui ont subi des représailles de la dictature franquiste» , a-t-elle lancé, en dénonçant une «fake news indécente» . Les retrouvailles entre les deux clubs, la saison prochaine seulement, s'annoncent électriques.

MAXIFOOT.FR