Publié le 7 Nov 2026 - 09:13

Exportations du Sénégal

 

Les ventes du Sénégal à l’étranger ont marqué le pas en septembre 2026. Elles se sont établies à 566 milliards de francs CFA, contre 711,1 milliards le mois précédent, soit une baisse de 20,4 %, indique l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

Ce recul s’explique notamment par la diminution des exportations de pétrole brut, tombées à 123,3 milliards de francs CFA, contre 206,7 milliards en août. Les ventes de gaz naturel liquéfié ont également baissé, passant de 28,4 milliards à 17,3 milliards. Celles de phosphates se sont limitées à 0,2 milliard, contre 6,7 milliards le mois précédent.

La hausse des recettes tirées d’autres produits a toutefois amorti cette contraction. Les exportations d’or non monétaire ont atteint 127,5 milliards de francs CFA, contre 109,8 milliards en août. Les ventes de conserves de poissons sont passées de 1,9 milliard à 11 milliards, tandis que celles de ciment hydraulique ont progressé de 6,8 milliards à 12,3 milliards.

Malgré ce repli mensuel, les exportations restent supérieures de 34,5 % à leur niveau de septembre 2025. Sur les neuf premiers mois de 2026, elles cumulent 5 103,5 milliards de francs CFA, contre 4 097,6 milliards sur la même période de 2025, soit une progression de 24,6 %.

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economie
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