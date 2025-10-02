Après une arrivée en prêt marquée par une période d'adaptation difficile, l'attaquant international sénégalais a débloqué son compteur et livré une prestation assez exceptionnelle, marquant enfin le début d'un « nouveau départ » en Bavière.

Il était attendu, et cette fois-ci il a répondu. Nicolas Jackson, prêté par Chelsea au Bayern Munich, a illuminé la scène européenne en signant une performance décisive en Ligue des champions. Auteur d'un but et d'une passe décisive lors de la large victoire (5–1) face au Pafos FC, l'attaquant sénégalais semble enfin avoir trouvé son rythme, après une période initiale en Allemagne où il peinait à retrouver la pleine forme.

Son but, le premier sous les couleurs bavaroises, a marqué un tournant. Le joueur de 24 ans a montré le dynamisme et la vivacité qui ont convaincu le Bayern de lui faire confiance. Toujours est-il que son activité, son pressing et sa capacité à déborder ont apporté une étincelle nouvelle à l'attaque munichoise, lui valant l'approbation du board. D'ailleurs, le journaliste de TBR Football, Graeme Bailey, rapporte : « Le Bayern Munich a déjà informé Nicolas Jackson et ses agents qu’il sera conservé définitivement l’été prochain, même si la clause d’apparitions de son prêt depuis Chelsea n’est pas atteinte ».

Après cette rencontre, Jackson n'a pas caché son soulagement, décrivant ce moment comme le début d'une nouvelle ère. « Je suis très, très heureux de marquer mon premier but pour le club. Cela faisait longtemps que je n'avais pas joué, mais maintenant je retrouve lentement la forme et je veux atteindre mon meilleur niveau le plus rapidement possible. C'est un nouveau départ pour moi en Allemagne », a-t-il confié en zone mixte, faisant référence à sa période d'inactivité avant son arrivée.

La presse sportive a salué sa prestation. Au-delà du but, c'est l'ensemble de son jeu – sa vitesse, sa contribution au pressing et ses combinaisons réussies, notamment sur le but de Raphaël Guerreiro – qui a impressionné. Sa performance suggère que le Bayern n'a pas seulement acquis une doublure pour Harry Kane, mais un joueur capable d'apporter une menace constante et un style différent en attaque. L'attaquant anglais a rendu hommage à son coéquipier après sa brillante performance : « Nicolas Jackson a été fantastique aujourd’hui. Il a marqué un but, délivré une passe décisive et n’a pas eu de chance de marquer un autre but vers la fin. Je suis vraiment content pour lui. Nous aurons besoin de lui cette saison pour atteindre nos objectifs », a déclaré Harry Kane.

Les statistiques commencent à suivre. Avec ce but et cette passe décisive, le Sénégalais a fait basculer la perception de son prêt. L'enjeu est désormais de taille : confirmer cette montée en puissance en Bundesliga pour s'imposer durablement dans la rotation de l'effectif.

Le signal est clair : après une phase d'ombre, Nicolas Jackson est bien décidé à faire briller son talent sur les pelouses allemandes et à prouver aux dirigeants bavarois qu'il peut être l'homme de la situation. Car en même temps, il faut préparer l'après Harry Kane, du haut de ses 31 ans.

Mamadou Diop