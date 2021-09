Depuis le transfert de Cristiano Ronaldo au Real Madrid en 2009, Manchester United n'a presque plus atteint les sommets. À l'époque pourtant, rien ou presque ne pouvait lui résister.

12 ans après son départ pour le Real Madrid et le transfert le plus cher de l'histoire à l'époque (94 M€), Cristiano Ronaldo fait son grand retour à Manchester United. Il n'avait plus porté le maillot rouge vif des Red Devils depuis le 27 mai 2009. C'était lors d'une finale de Ligue des Champions perdue (2-0) face au FC Barcelone de Pep Guardiola et de Lionel Messi. A part une nouvelle finale de C1 où il est encore défait par le Barça deux ans plus tard, le club anglais n'a plus jamais atteint ce sommet, sortant même de quelques années sans titre. Le dernier trophée remonte à une League Cup en 2017. Une véritable anomalie tant l'histoire mancunienne est riche.

Boulimique de victoires et d'ambition, le Portugais compte bien rectifier tout ça. Parti en super star et Ballon d'Or en titre, il revient le sac à dos alourdi de 4 exemplaires supplémentaires de la suprême distinction. S'il pouvait égaler son rival de toujours avec un 6e Ballon d'Or, il ne s'en priverait pas. Pour cela, il devra mener Manchester vers les plus grands titres. «Avant, c'était bien. Gagner des choses importantes avec ce maillot mais c'était il y a de nombreuses années. Je suis ici pour gagner à nouveau», rapporte le nouveau numéro 7 dans un entretien accordé aux médias du club, bien conscient que le lustre de United a un peu disparu durant cette dernière décennie.

Depuis son départ, combiné à celui de Sir Alex Ferguson 4 ans plus tard, MU n'a plus jamais été champion. Entraîneur de légende désormais à la retraite, l'Écossais a encore joué un rôle dans ce retour de l'enfant prodigue. «Je l'aime vraiment beaucoup et il était la clé principale pour que je sois là où je suis, à Manchester United», témoignait le Portugais à son arrivée en Angleterre. À l'entraînement, il a retrouvé quelques connaissances comme Bruno Fernandes, Diogo Dalot et Raphaël Varane. L'effectif reste très impressionnant mais sans doute que le club anglais n'a jamais été aussi fort que durant la dernière saison de l'attaquant en 2008/2009.

MU n'a quasiment plus côtoyé les sommets depuis Ronaldo et Ferguson

Champions d'Europe en titre après être venus à bout de Chelsea en finale de C1 aux tirs au but, et champions d'Angleterre grâce notamment à Ronaldo auteur de 31 buts en Premier League, les Mancuniens sont les grands favoris de ce nouvel exercice, aussi bien sur la scène nationale qu'européenne. Ils ont certes perdu des joueurs de rotation comme Louis Saha et Mikaël Silvestre mais ont récupéré Dimitar Berbatov et semblent plus qu'armés à tous les postes. Surtout, ils ont réussi à conserver Cristiano Ronaldo, déjà courtisé par le Real Madrid. Une sorte de bras de fer médiatique s'est instauré durant l'été entre le club anglais et son joueur. C'est finalement Alex Ferguson qui a sifflé la fin de la récré.

Van der Saar est présent dans les buts, la charnière Vidic-Ferdinand est à son acmé, Neville, le capitaine concurrencé par O'Shea et Rafael, et Evra sont titulaires dans les couloirs. Au milieu, la concurrence est terrible. Scholes et Giggs, redescendu d'un cran, n'ont toujours pas été mis à la retraite et ferraillent avec Carrick, Fletcher et le jeune Anderson. Devant, en plus de la recrue bulgare citée plus haut, Park, Tevez, Rooney et donc Ronaldo se disputent les places restantes, ne laissant que des miettes aux inexpérimentés Nani et Welbeck. Un effectif pléthorique et très équilibré qui planera sur cette Premier League, malgré un début de championnat timide avec une défaite contre Liverpool et nul face à Chelsea.

Manchester United, une machine à gagner

Le duel avec les Reds de Benitez aura été intense mais ce sont bien les Red Devils qui l'emportent avec 90 points, atteignant le 3e plus haut total de leur histoire. Ce 3e titre consécutif est surtout le 18e de l'histoire du club, rejoignant le record détenu alors par Liverpool. Ferguson a réussi sa mission de «faire redescendre Liverpool de son putain de perchoir.» Durant cette même saison, MU a également remporté le Coupe du monde des clubs et la League Cup, atteignant également les demi-finales de la FA Cup. Deuxième meilleur buteur du championnat avec 18 réalisations derrière Anelka (19 buts), Ronaldo échouera à conquérir une seconde Ligue des Champions avec Manchester.

Cette campagne de C1 aura pourtant montré toute la puissance de la machine de Ferguson, capable de subir et de piquer n'importe quand. Contre l'Inter en 8e de finale, un succès 2-0 en Angleterre validera le nul 0-0 obtenu en Italie. Face au Porto de Lucho Gonzalez et de Lisandro Lopez, les Britanniques se font une petite frayeur en concédant un 2-2 à Old Trafford avant de passer au retour 1-0 grâce à un but légendaire de Ronaldo, un tir supersonique de 35 mètres dans la lucarne. En demi-finale, Arsenal se fait manger tout cru (1-0, 3-1), Evra résumant le mieux cette double confrontation. «Ce soir, c'était onze hommes contre onze enfants.» Reste que cette défaite en finale contre le Barça mettra fin à une série d'invisibilité longue de deux ans et de 25 matches. Un record à l'époque.

