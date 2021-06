Frontières Sénégal - Guinée

Le Sénégal et la Guinée ont signé un accord de coopération militaire et technique, posant ainsi les bases de la réouverture imminente de leurs frontières. C’est ce qui ressort du communiqué final de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), à l’issue du sommet tenu le week-end à Accra.

‘’Elle se félicite, en outre, de l’esprit de solidarité et d’ouverture qui a conduit, lors du sommet, à la signature de l’accord de coopération militaire et technique entre les Républiques du Sénégal et de Guinée, posant ainsi les bases de la réouverture imminente de leurs frontières. Elle encourage les Républiques de Guinée et de Guinée-Bissau à œuvrer ensemble pour parvenir à la réouverture de leurs frontières. La CEDEAO se tient aux côtés des pays concernés pour les accompagner dans leurs efforts’’, lit-on dans le texte. La conférence a aussi félicité la République de Guinée et la République de Sierra Leone pour la réouverture de leurs frontières.