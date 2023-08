Pour le prochain rassemblement de septembre, Kaba Diawara fera sans son capitaine Naby Keita (28 ans, 54 capes, 12 buts), toujours pas remis de sa blessure aux adducteurs contractée à la mi-juillet avec son nouveau club du Werder Brême.

Le technicien de 47 ans a par ailleurs choisi de se passer des services de l’avant-centre José Kanté (Urawa Reds, Japon), du milieu de terrain de l’Olympiakos Mady Camara – pourtant en forme depuis son retour de prêt de la Roma (2 apparitions en Super League grecque pour 1 but) –, ainsi que des défenseurs centraux Antoine et Ibrahima Conté, actuellement agents libres.

Absents du dernier rassemblement de juin, le pensionnaire de Schalke 04 Ibrahima Cissé (1 apparition en Bundesliga) et le Lillois Mohamed Bayo, qui n’a, lui, pas encore disputé la moindre minute cette saison, réintègrent la liste. Enfin, deux néophytes font leur apparition. Il s’agit du défenseur central Chérif Camara du club local de Hafia FC, et de son homologue Madiou Keïta évoluant avec la réserve d’Auxerre en National 2 (D4 française).

Ces derniers sont récompensés de leurs bonnes prestations avec le Syli Junior (demi-finalistes) lors de la dernière Can U23 en juillet. Le groupe se réunira du 4 au 7 septembre à Conakry avant de prendre la direction de Lilongwe pour y affronter les Flammes du Malawi. Une rencontre qui compte plus pour la préparation des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, qui débutent en novembre, que pour la qualification à la Can 2023. Deuxième dans le groupe D avec 9 points, à trois unités derrière l’Egypte la bande à Serhou Guirassy a en effet déjà validé son ticket pour la phase finale en Côte d’Ivoire.